Украина

В Ровно нашли виновных во вспышке коронавируса в областной больнице, где COVID-19 диагностировали уже у 88 медработников. Из-за массовых случаев заражения среди медиков в области разгорелся скандал. О том, что уже в начале апреля в больнице было много медиков с симптомами коронавируса, «ФАКТАМ» рассказала жена покойного анестезиста Александра Ищука Ирина. Александр Ищук умер от коронавируса 9 апреля. Ирина тоже заразилась и попала в больницу с двусторонней пневмонией. По словам женщины, уже когда и ее муж, и она были госпитализированы с подозрением на COVID-19, другие медики с явными симптомами болезни все еще работали, и ни им, ни тем, кто с ними контактировал, почему-то не делали тестов.

Губернатор Ровенской области Виталий Коваль сообщил, что специальная комиссия, проводившая проверку по поводу вспышки коронавируса в больнице, пришла к выводу, что в сложившейся ситуации виновны главврач больницы и его заместители, которые должны были вовремя провести в больнице санитарно-эпидемиологические мероприятия. Главврача обещают привлечь к ответственности. А начальнику областного управления здравоохранения объявили выговор.

Ирина Ищук рассказала «ФАКТАМ», что даже когда ее муж уже был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, никто не начал делать тесты ранее контактировавшим с ним медработникам.

— Как только Саша заболел, ему делали экспресс-тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Но уже всем известно, что экспресс-тесты не всегда достоверны, — рассказала «ФАКТАМ» Ирина Ищук. — Я не видела, чтобы ему делали ПЦР-тест. Даже после его смерти диагноз оставался неподтвержденным. Хотя все в отделении уже понимали, что это коронавирус. В Сашиной палате медики были в защитных костюмах. Но при этом все равно происходило что-то странное. В больнице продолжали работать сотрудники с явными признаками заболевания. Они не находились в изоляции, им не делали тестов. А заведующий отделением при этом ходил без маски! С таким подходом вирус явно успешно продолжал распространяться. А ведь в больницу все это время приходили пациенты, которые легко могли заразиться от врачей.

Позже в СМИ появилась информации о пациентке Ровенской областной больницы, которая регулярно приезжала в больницу на процедуру гемодиализа и заразилась COVID-19. Женщина уверена, что заразилась именно в больнице.

Практически то же самое рассказала медсестра Ровенской областной больницы из ЛОР-отделения Оксана Гриб, которая тоже заразилась коронавирусом. Женщина сообщила, что ее с неподтвержденным диагнозом (и при этом с одышкой и температурой) выписали из больницы, а никому из контактировавших с ней сотрудников тоже не сделали ПЦР-тестов.

Позже, отвечая на вопросы местных журналистов, главврач Ровенской областной больницы Иван Зима признал, что тестировать контактных медиков они начали только с 13 апреля. К тому времени заразиться коронавирусом успели уже 88 медработников.

Глава Ровенской областной госадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook сообщил, что вспышка коронавируса была зафиксирована в отделениях анестезиологии, интенсивной терапии, микрохирургии уха и сурдоневрологии, гнойной хирургии, проктологии, а также в центрах травматологии и торакальной хирургии.

«Комиссия постановила привлечь к ответственности главного врача больницы Игоря Зиму и тех заместителей, которые причастны к организации санитарно-эпидемиологическим мероприятиям. Вынесен выговор начальнику управления здравоохранения Олегу Вивсяннику, його заместителю Игорю Добровольскому и всем чиновникам, причастным к нарушениям в данном учреждении. Сейчас COVID-19 подтвержден у 88 медработников больницы. 75 из них находятся на амбулаторном лечении, один выздоровел», — сообщил Виталий Коваль.

Из слов чиновника можно сделать вывод, что госпитализированы сейчас 12 сотрудников областной больницы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о вспышке коронавируса в райбольнице в Подольске Одесской области.

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