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Украина

В Киеве на 1 мая перекроют одну из оживленных площадей

21:47 30 апреля 2020 139
Лыбедская площадь
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В столице и в праздничные дни дорожники продолжают работать. 1 мая на Лыбедской площади с 10:00 до 18:00 частично перекроют движение.

Ремонтники «Киевавтодора» будут работать на участке между бульваром Дружбы народов и проспектом Голосеевским. Как разъясняют в корпорации, этот отрезок дороги — место концентрации ДТП, где происходят лобовые столкновения. Поэтому установка современного ограждения типа Vario Guard поможет значительно снизить аварийность участка.

Во время монтажных работ ограничат движение для транспорта на крайних левых полосах.

Напомним, что до конца мая действуют ограничения на проспекте С. Бандеры, ведутся комплексные работы на улице Шота Руставели, ремонтируются улицы Покровская, Никольско-Ботаническая, путепровод на улице Богатырской, продолжается строительство Подольско-Воскресенского моста и метро на массив Виноградарь.

Также дорожную одежду частично меняют на улицах Золотоворотской, Крутогорной, Линейной, Малевича, проспекте Мира, Тростянецкой, Товарной.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на одном из путепроводов до конца лета частично ограничат движение, а на некоторых улицах в период ремонтов организованы объездные маршруты. До 17 мая частично ограничено движение на улице Казимира Малевича, а на мосту Патона внедрили новую схему для транспорта.

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