Украина

Минобразования устроило школьникам Первомай: завтра онлайн-уроков не будет

Всеукраинская школа онлайн объявила, что телеуроков для школьников 1 мая не будет. Несмотря на карантин, онлайн-школа решила строго выполнять законодательство о государственных выходных.

Организаторы проекта ссылаются, что их целевая аудитория просила не нагружать детей занятиями 1 мая. Не будет уроков и 11 мая — в день, который в календаре предполагался выходным после попадания «красной» даты 9 мая на субботу.

При этом организаторы школы обещают оперативно «нагнать» темы, пропущенные за выходные. «Все темы, предусмотренные программой до конца учебного года, будут вычитаны», — заверяют авторы проекта.

Напомним, Всеукраинская школа онлайн была запущена 6 апреля. С 28 апреля по телевизору и на YouTube-канале появились уроки и для младших школьников, учеников 1−4 классов.

За недолгий срок онлайн-школа успела попасть в скандал из-за низкого уровня подготовки привлеченных педагогов и фактологических неточностей в изложении материала.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter