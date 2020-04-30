- 22:13 Под Одессой два пьяных офицера избили солдата и завладели его иномаркой
- 22:03 Минобразования устроило школьникам Первомай: завтра онлайн-уроков не будет
- 21:47 В Киеве на 1 мая перекроют одну из оживленных площадей
- 21:33 Хроники коронавируса: главные события в мире 30 апреля (обновляется)
- 21:32 Украинцам понравилось сидеть на карантине, хотят еще: неожиданные данные опроса
- 21:31 В Одессе поймали банду, отобравшую у местного коллекционера ценности на 5,5 миллиона гривен
- 21:30 Сплетни и разрыв отношений: любовный гороскоп на май для всех знаков зодиака
- 21:28 21-летний футболист погиб, запуская воздушного змея
- 20:37 Умерла экс-солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которая почти два года провела в коме
- 20:33 Суд определил меру пресечения для женщины, подозреваемой в обезглавливании ребенка
- 20:30 Когда голодать и лакомиться пирожными: лунная диета на май 2020 года
- 20:27 Наступает Вальпургиева ночь: что это такое и что нельзя делать в этот праздник
Минобразования устроило школьникам Первомай: завтра онлайн-уроков не будет
Всеукраинская школа онлайн объявила, что телеуроков для школьников 1 мая не будет. Несмотря на карантин, онлайн-школа решила строго выполнять законодательство о государственных выходных.
Организаторы проекта ссылаются, что их целевая аудитория просила не нагружать детей занятиями 1 мая. Не будет уроков и 11 мая — в день, который в календаре предполагался выходным после попадания «красной» даты 9 мая на субботу.
При этом организаторы школы обещают оперативно «нагнать» темы, пропущенные за выходные. «Все темы, предусмотренные программой до конца учебного года, будут вычитаны», — заверяют авторы проекта.
Напомним, Всеукраинская школа онлайн была запущена 6 апреля. С 28 апреля по телевизору и на YouTube-канале появились уроки и для младших школьников, учеников 1−4 классов.
За недолгий срок онлайн-школа успела попасть в скандал из-за низкого уровня подготовки привлеченных педагогов и фактологических неточностей в изложении материала.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!