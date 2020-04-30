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Уже не один: Андрей Макаревич тайно женился
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич недавно в четвертый раз женился. Перемены в своем семейном статусе музыкант не афишировал, ссылаясь, что не любит такого пиара.
«Очень не люблю, когда начинают делать пиар из своей личной жизни», — заявил Макаревич в интервью Радио Свобода. Он также добавил, что считает свою жизнь счастливой: «Конечно, счастливая, кто же спорит. Свезло дураку».
Напомним, Макаревич и «Машина времени» в 2019 году отметили 50-летний юбилей группы и объявили о турне длительностью в год. Концерты пришлось прервать из-за пандемии коронавируса.
Фото Андрей Макаревич/Facebook
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