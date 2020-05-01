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Главный вход для коронавируса: ученые назвали орган человека, наиболее восприимчивый к болезни

2:45 1 мая 2020 38
Нос
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Изучая различные случаи заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, группа специалистов из Центра молекулярной медицины им. Макса Дельбрюка в Берлине пришла к заключению, что инфицирование происходит главным образом через клетки носа.

Вывод об этом был сделан после того, как исследователи детально изучили, какую точку входа в основном использует патоген при проникновении в организм, пишет журнал Nature Medicine.

Научные специалисты проанализировали, в каких тканях зараженных пациентов была наиболее высокой концентрация белков ACE2 и TMPRSS2, являющаяся маркером заражения. Эти белки были обнаружены учеными в легких, глазах, кишечнике, сердце, печени, почках, но наибольшее их число зафиксировали в клетках носа.

«Из всех клеток, рассмотренных нами, слизисто-кубочные клетки и реснички носа отличались самым значительным содержанием двух белков. Это делает данные клетки наиболее вероятным первичным проводником вируса при заражении им», — констатировал руководитель исследования, доктор Варадон Суннак из Центра молекулярной медицины им. Макса Дельбрюка (MDC).

Помимо того, авторы научного проекта обращают внимание на способность коронавируса проникать в клетки роговицы глаза, что делает возможным заражение им через слезную жидкость. Также его присутствие было выявлено в слизистой оболочке кишечника, и ученые заявили о существующей вероятности инфицирования посредством фекалий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США разоблачили некоторые ошибочные заблуждения, которые по-прежнему пользуются популярностью при борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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