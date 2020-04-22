Инфекционист рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через корзинку в супермаркете

Здоровье и медицина

Пандемия многих из нас приучила к новым привычкам: касаться кнопки лифта кончиком ключа, держать корзинку в супермаркете рукой в одноразовой перчатке, открывать дверь локтем, дезинфицировать все вокруг. Еще бы: ученые выяснили, что, например, на пластике вирус сохраняется до двух суток. Однако вопрос в том, насколько он жизнеспособен?

Виталий Янченко

— Команда вирусолога профессора Хендрика Штрека из баварского города Хайнсберг исследовала пути передачи коронавируса, — рассказывает специально для «ФАКТОВ» врач-инфекционист высшей категории, научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины кандидат медицинских наук Виталий Янченко. — Оказалось, что вероятность заразиться через загрязненные возбудителем COVID-19 предметы ничтожно мала.

Немецкие исследователи установили, что на поверхности жизнеспособных вирусов практически нет. Ни на дверных ручках, ни на кнопках сливных бачков. Даже в домах, где были инфицированы все члены семьи, все оказалось чисто. Поэтому ученые считают, что заразиться в супермаркете, магазине одежды или парикмахерской невозможно. Это хорошая новость, ведь если бы заражение происходило через предметы, пострадало бы гораздо больше людей. А так они заражаются только при тесном контакте, когда капельки опасной слизи попадают от больного на слизистые здорового человека.

— Значит, вероятности заразиться, взявшись за поручень в транспорте или за ручку корзинки в супермаркете, нет?

— Я смотрел передачу одного из немецких телеканалов, где Хендрик Штрек докладывал о результатах исследования. И ведущий задал ему такой же вопрос. Ученый признал, что когда больной чихнет в руку и возьмется ею за предмет, который вскоре попадет к другому человеку, то вероятность заражения на 100% исключить нельзя. Хотя и не объяснил, как долго вирус сохраняет активность на поверхности. Все же я для себя сделал выводы, что в супермаркете через корзинку не заражусь, — подчеркивает Виталий Янченко. — Тем более, что многие покупатели для страховки еще надевают одноразовые перчатки.

Хотя, по словам врача, опасность, пусть и минимальная, существует. Предположим, что инфицированный человек, массивно выделяющий вирус, плюнул на пол, а другой ступил ботинком в этот плевок и принес вирус домой. Маленький ребенок, который тянет все в рот, облизав папину или мамину обувь, может заразиться. «У меня был случай, когда малышка подхватила ротавирус и аденовирус со смартфона своей няни. Этим гаджетом ранее играла другая девочка, которая уже выздоровела, но еще выделяла вирусы», — объяснил доктор Янченко.

Врач напоминает: главный путь передачи инфекции — воздушно-капельный. Вирусы выделяет больной человек, который не защищен маской. Поэтому призыв как можно чаще мыть руки не теряет актуальности, как и соблюдение социальной дистанции в полтора метра. Особенно тщательно нужно вымыть руки с мылом, вернувшись с улицы, а также после посещения туалета. Кстати, французские ученые обнаружили следы вируса в фекалиях больных людей.

— Что еще показало исследование в Германии?

— Команда вирусологов провела тестирования в городах Баварии, где появился первый немецкий больной и обнаружили наибольшее количество заболевших. Результаты удивили: 15% жителей имеют антитела к коронавирусу, хотя никто об этом не догадывался. Выходит, эти люди перенесли COVID-19 незаметно для себя, что и подтвердило отрицательный результат ПЦР.

— К сожалению, у нас пока невозможно проверить всех людей, — замечает Виталий Янченко. — А жаль, ведь это позволило бы тем, кто имеет иммунную защиту, свободно посещать общественные места, работать и вести привычный образ жизни.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что атипичная пневмония — самое частое осложнение COVID-19. Также напомним, что пожилые люди, принимающие таблетки для снижения давления, более уязвимы перед коронавирусом.

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