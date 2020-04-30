Мир

В США, где пандемия коронавируса вызывает отчаяние даже в рядах борющихся с ней медиков, специалисты решили «разоблачить» некоторые «ошибочные заблуждения», которые по-прежнему пользуются популярностью при борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Для этого редакция популярного сайта о недвижимости Realtor.com опросила ряд ведущих экспертов страны, пишет «Лента.ру».

Одним из основных мифов относительно заболевания стало убеждение, что во время пандемии нужно избегать только массовых скоплений людей, а, например, встречи с друзьями совершенно безопасны. Эксперты уверяют, что для эффективной профилактики инфекции необходимо минимизировать контакты с внешним миром и на время отложить живое общение с близкими.

Также специалисты развенчали миф о том, что коронавирусом можно заразиться от домашнего питомца. По их словам, такой сценарий возможен, но маловероятен. Чтобы полностью оградить себя от такой угрозы, правила социального дистанцирования должны распространяться не только на хозяина, но и на его животное.

Также стало известно мнение экспертов об эффективности или опасности проветривания квартиры во время пандемии и пользования воздухоочистителями. Выяснилось, что пускать свежий воздух в помещение во время самоизоляции совершенно безопасно, однако воздухоочистители как средство защиты от коронавируса бесполезны.

Кроме того, опрошенные информационным ресурсом эксперты прокомментировали практику использования микроволновки для дезинфекции вещей. По их словам, подобные действия не приведут к желаемым результатам. Эффективной мерой является стирка в машинке при высокой температуре, однако она подходит не для всех предметов.

Эксперты также успокоили людей по поводу опасности подхватить заболевание через еду. Выяснилось, что это маловероятно, поскольку кислота, содержащаяся в желудке, способна уничтожить его, но для большей уверенности рекомендуется тщательно мыть продукты перед употреблением.

Дома следует периодически проводить уборку с использованием моющих средств, например, отбеливателя.

Еще одно распространенное заблуждения — что против заражения помогут водка и уксус — оказывается, в деле уничтожении коронавируса они совершенно бесполезны, заверили специалисты.

Также сайт напомнил, что в начале апреля опрос медиков страны показал, что единственным эффективным способом борьбы с COVID-19 является вакцина — ее разрабатывают около 20 компаний.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США для лечения коронавируса начали применять хорошо известный всем фамотидин — лекарство против изжоги и болезни желудка. Несмотря на первые обнадеживающие результаты, пока что лекарство не рекомендуют применять в национальном масштабе.

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