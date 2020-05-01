Рианна провела "карантинный" показ прозрачного нижнего белья собственного бренда

Шоу-бизнес

Пока весь находится на карантине, самая богатая женщина в мире музыки и предпринимательница Рианна решила провести «смотри» коллекций прозрачного нижнего белья собственного бренда Savage X Fenty.

Снимки она решила опубликовать в одном из фан-аккаунтов в социальной сети.

На одном из размещенных кадров знаменитость лежит на шезлонге у бассейна в черном комплекте нижнего белья, сквозь которое просвечивается ее грудь. Она также надела туфли на каблуке в тон наряда и несколько аксессуаров: подвеску, кольца и браслеты.

Кроме того, в своем Instagram-аккаунте Рианна разместила сторис, на котором продемонстрировала трусы марки Savage X Fenty, задрав платье. Предпринимательница прикрепила к видео ссылку на сайт марки. На данный момент сторис певицы удален.

Помимо собственных фото Рианна опубликовала и снимки других моделей — как же можно лучше показать все прелести собственной продукции?

Напомним, в прошлом году шоу Savage x Fenty дважды проходили в Нью-Йорке, и в них принимали участие как известные профессиональные модели, среди которых были Джиджи и Белла Хадид, так и обычные девушки разных параметров и этнической принадлежности. Тогда Рианна посвящала их инклюзивности и бодипозитиву.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале весны Рианна порадовала фанатов новой фотосессией в бигуди и кружевном нижнем белье.

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