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Страдала долгих 14 лет: врачи нашли причину сильного кашля девушки и очень удивились ей (фото)

На фоне страхов о распространении коронавируса мало кто в мире обратил внимание на случай, который произошел в китайском городе Гуандун.

Там к врачам обратилась 22-летняя девушка, которая жаловалась на сильный кашель. Она страдала кашлем с детства, к тому же имела проблемы с дыханием.

Подозрения на коронавирус отпали сразу, было решено делать операцию на легких.

Но на всякий случай медики решили хорошенько посмотреть дыхательные пути пациентки, пишет Unilad.

Было выяснено, что тяжелый кашель у девушки начался примерно в семь-восемь лет, но тогда врачи не нашли у неё ничего подозрительного, ошибочно диагностировав бронхоэктаз (расширение дыхательных путей).

Назначенное тогда лечение не дало никаких результатов.

Теперь же, сделав новые снимки, хирург Ян Мин обнаружил в правом лёгком девушки посторонний предмет.

Во время операции, длившейся всего полчаса, доктору удалось вытащить предмет, оказавшийся куском кости. По мнению Мина, если судить по лёгкости структуры, она похожа на куриную или утиную.

Доктор считает, что девушка случайно вдохнула кость во время обеда. Теперь сильный кашель должен исчезнуть, но о полном выздоровлении говорить рано — неизвестно, как посторонний предмет влиял на организм 14 лет.

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