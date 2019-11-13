Приняв дифтерию за ангину, больной полощет горло и теряет драгоценное время, — врач

Прямая линия

Если за восемь предыдущих лет в Украине было 56 случаев дифтерии, то в этом году число заболевших достигло уже 22 человек («ФАКТЫ» сообщали о новых случаях заражения опасной инфекцией). Как и предупреждали врачи: сначала корь, потом дифтерия. Эту инфекцию специалисты считают страшнее кори, ведь вначале даже доктор может принять ее за ангину. Как распознать дифтерию? Зачем нужно обновлять иммунитет каждые десять лет? Чем отличается вакцина против дифтерии от сыворотки? Можно ли одновременно сделать две прививки — от дифтерии и столбняка и гриппа? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии ответил детский инфекционист, иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика кандидат медицинских наук Федор Лапий.

«Комплексная вакцина одновременно защищает и от столбняка»

*— Здравствуйте, Федор Иванович! Звонит Зинаида из Кропивницкого. У меня трое детей-погодков, все привиты. Интересует, почему от кори ребят прививают два раза, а от коклюша, дифтерии и столбняка — пять. Иммунитет не формируется за один раз?

— Как правило, иммунная система ребенка, которого в годик привили от кори, отвечает уже на первую дозу вакцины. А вторая в шесть лет вводится, чтобы охватить тех детей, чей иммунитет спасовал. Иммунной защиты против кори достаточно на всю жизнь.

С дифтерией ситуация сложнее. После того как ребенок привит по календарю, иммунитет может сохраняться от пяти до 20 лет. Поэтому лучше обновлять его каждые десять лет. Комплексная прививка одновременно защищает от другой опасной инфекции — столбняка.

*— Светлана из Киева. Что делать, если пришлось находиться рядом с человеком, который, как оказалось позже, болен дифтерией?

— Есть четкое распоряжение Минздрава Украины: тем, кто находился в очаге дифтерии, требуется вакцинация, если после последней прививки прошло больше года. Бывает, что данных о вакцинации нет или известно, что человек не был привит. Тогда эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют ввести три дозы вакцины: после первой прививки выждать месяц, а после второй — не менее полугода.

В каждой стране эти рекомендации адаптированы под местные особенности. В США, например, контактным требуется дополнительная прививка, если с момента предыдущей прошло пять лет. А в Новой Зеландии человек, контактировавший с больным дифтерией, должен привиться, независимо от того, когда он получал последнюю прививку.

*— Меня зовут Татьяна, звоню из Богуслава Киевской области. Во время вспышки кори я решила привить дочку (ей четыре годика), ведь вирус очень заразный. А насколько вероятно заразиться дифтерией?

— При контакте с больным корью восемь человек из десяти, не имеющих защиты, заболеют. Если в помещении побывал заболевший, то окружающие могут подхватить вирус кори еще в течение двух часов.

Дифтерия менее заразна. Нельзя отрицать, что дифтерийная палочка может попасть в организм воздушно-капельным путем. Например, в общественном транспорте, особенно в час пик, люди стоят очень тесно и дышат друг другу в лицо. Если больной дифтерией кашляет или чихает, то на соседей попадают капельки слюны и слизи, в которых могут быть частицы пленки с возбудителем. Но большинство случаев заражения происходят при тесном контакте, который называется face to face (лицом к лицу). Поцелуи, использование общей ложки способствуют передаче бактерии.

— А если человек не больной, а носитель инфекции?

— Он тоже опасен для окружающих. Поскольку признаков болезни нет, то человек считает, что здоров.

— При кори тоже есть носители?

— Нет. Корь всегда проявляется четкими симптомами. Человек становится заразным еще до появления высыпаний, когда развивается якобы простуда: повышение температуры, насморк, кашель.

*— Марина из Харькова. Когда возникла критическая ситуация, связанная с корью, врачи говорили, что важно привить как можно больше людей — чтобы создать коллективный иммунитет. А при дифтерии?

— К сожалению, при этом заболевании коллективный иммунитет не работает. Если возбудитель дифтерии попадет в организм человека, который сделал прививку, то начнет размножаться и вырабатывать токсин. Когда он попадет в кровь, то его нейтрализуют антитела. И не возникнут опасные осложнения дифтерии — поражение сердца, нервной системы, почек.

Титры защитных антител должны все время быть высокими: неизвестно, когда понадобится защита. Поэтому нельзя пропускать ревакцинацию, обновляющую иммунитет. Хотя инкубационный период при дифтерии составляет один-два дня, иногда процесс развивается в течение нескольких часов. Возбудитель попал и размножается — количество токсина увеличивается. Чем больше пораженных клеток, тем тяжелее течение инфекции и более серьезные последствия.

Симптомы дифтерии Боль в горле.

Увеличение и отечность миндалин и дужек.

Появление серого пленчатого налета на миндалинах.

Осиплость голоса.

Увеличение шейных лимфоузлов и отек шеи.

Повышение температуры.

Общая слабость, вялость.

Головная боль, головокружение.

«Чтобы определить, что вызвало боль и появление налета в горле, нужно взять мазок из зева»

*— «ФАКТЫ»? Ольга из Лозовой Харьковской области. Хотя в нашей области уже два случая дифтерии, но вам не кажется, что врачи преувеличивают опасность этой инфекции?

— Дифтерия — грозное заболевание. Даже сегодня от нее умирают от пяти до 20 процентов заболевших. А раньше, когда противодифтерийная сыворотка была недоступна, погибало около половины больных.

— От чего зависит, выживет ли человек?

— Какая форма заболевания, как скоро пациент попал в больницу. К сожалению, врачи не всегда могут вовремя заподозрить дифтерию. Доктор осматривает больного: высокой температуры нет, немного першит в горле — все напоминает обычную простуду. Рекомендует постельный режим, полоскания. А через полсуток у человека четко проявляются симптомы дифтерии.

*— Это Анастасия из Мукачево. В чем разница между вакциной и сывороткой?

— Вакцина (анатоксин) содержит не бактерии, а лишь обезвреженный токсин. Он не вызывает поражения клеток, но его хорошо распознает иммунная система и формирует антитела. Они потом и будут нейтрализовать этот токсин. А сыворотка (ее еще называют антитоксин) готовится на основе лошадиной крови. Животных предварительно несколько раз прививают против дифтерии, чтобы в крови выработалось много антител, которые в готовом виде вводят больным.

*— Звонит Елена из Киева. В столице дифтерия подтверждена у девятилетнего школьника. Но в новостях сообщали, что ребенку не вводили противодифтерийную сыворотку. Почему?

— Антитоксин вводится, когда диагноз дифтерия очень вероятен (пациент не вакцинирован, у него есть характерная пленка и другие симптомы инфекции) и нельзя терять время. Но иногда болезнь не похожа на дифтерию: в горле першит, но врачи по-разному трактуют незначительные наслоения в горле. Поэтому доктор берет мазки из зева на бактериологическое исследование, назначает антибиотик, советует полоскать горло. Когда результаты бакпосева подтверждают дифтерию, зачастую симптомов заболевания у больного уже нет, ведь прошло несколько суток — и сыворотку не вводят.

*— В Интернете пишут, что паника вокруг дифтерии нагнетается специально. В Ужгороде заболели студенты-иностранцы мед-университета, большинство из которых граждане Индии, мирового производителя вакцин. И срок хранения крупной партии истекает в марте следующего года, а утилизация слишком дорогостоящая…

— Ну, утилизировать препараты несложно. А по поводу теории заговора, то какая связь врачей Закарпатья с отдельно взятыми специалистами в Киеве, Тернополе, Харькове? Разве мы придумали вспышку кори, которой переболели десятки тысяч детей и взрослых? Дифтерия угрожает как отдельному жителю Украины, так и национальной безопасности. Мы предупреждали, что при низком охвате вакцинацией заболеваемость увеличится. Впервые за последние годы у нас достаточно вакцин, чтобы привить всех, кого необходимо.

*— Лилия из города Черкассы. Как правильно привить ребенка от дифтерии?

— Грудничков прививают комбинированной вакциной АКДС (коклюш, дифтерия и столбняк) в два, четыре и шесть месяцев. В полтора года, шесть и 16 лет дети получают ревакцинацию от дифтерии и столбняка. Ее необходимо повторять каждые десять лет. Если ребенок по каким-то причинам пропустил плановую вакцинацию, семейный доктор или педиатр должны составить индивидуальный график.

— Читала в Интернете, что заболеть может и привитый ребенок. Почему?

— Возможно, какое-то время вакцина находилась при минусовых температурах, которых она боится. Также, чтобы иммунитет хорошо сформировался, нужно правильно делать прививку — внутримышечно, а не подкожно. Малышам вводят вакцину в бедро, а более старшим детям и взрослым — в дельтовидную мышцу (плечо).

Но даже если соблюдены все условия, ребенок может не ответить на вакцинацию. Это бывает изредка, а причина — серьезные заболевания, сопровождающиеся иммунодефицитом.

*— Надежда из Вышгорода Киевской области. Чем отличается ангина от дифтерии?

— Ангина, спровоцированная стрептококком, начинается резко: сильно болит горло, температура повышается до 39 градусов, больно глотать. Начало дифтерии постепенное: нарастает першение в горле, повышается температура, хотя часто не достигает высоких цифр, человек жалуется на выраженную слабость. При ангине налет можно с миндалин соскрести, а для дифтерии характерно, что, когда его пытаются удалить, слизистая начинает кровоточить. Также из-за дифтерийного токсина, поражающего голосовые связки, появляется осиплость голоса.

Прививка от дифтерии В два, четыре, шесть месяцев.

Ревакцинация — в 18 месяцев, шесть и 16 лет.

Взрослым — каждые десять лет.

«Риск заразиться гриппом уменьшится, если чаще мыть руки даже проточной водой без мыла»

*— Прямая линия? Это Олег Макарович, 75 лет. В детстве я переболел дифтерией. Нужно ли мне сейчас делать прививку?

— Да. Независимо от того, сколько времени прошло с тех пор, как вы болели, привиться от дифтерии и столбняка необходимо. Во время болезни дифтерийный токсин формирует недостаточный иммунный ответ. Чтобы защитить пациента, перенесшего дифтерию, перед выпиской ему еще делают прививку.

*— Это Валерия из Черниговской области. Интересует, нужна ли прививка 80-летней бабушке, у которой серьезное заболевание легких (эмфизема)?

— Ни возраст, ни хроническое заболевание не препятствуют вакцинации. Прививка, защищающая еще и от столбняка, необходима, если женщина живет в селе и любит копаться в земле, а летом — ходить босиком.

*— Беспокоит Мария из города Черновцы. Сын (ему 31 год) в прошлом году привился от гриппа, а спустя два месяца заболел, и экспресс-тест показал вирус гриппа. Выходит, смысла прививаться нет?

— Ваш сын, вероятно, встретился с вирусом, который быстро мутировал с начала сезона. Но это не значит, что прививаться не надо. Я, жена и дети уже, кстати, сделали прививку, как, впрочем, каждый год. Привитой человек, даже если заболеет, перенесет грипп легко, избежит опасных осложнений. Кроме широко известной пневмонии, это еще инфаркт или инсульт, риск которых увеличивается в первые три дня болезни.

Если вы не прививаетесь, во время эпидемии соблюдайте несложные правила. Заболели — сидите дома, чтобы не заразить других. Соблюдайте «кашлевой этикет»: прикрывайте при чихании и кашле рот платком или рукавом, чтобы не заразить других. Не забывайте регулярно мыть руки: даже проточная вода без мыла снижает риск заражения.

*— Тамара из Житомира, 38 лет. Гриппом болею так тяжело, что иногда из-за высокой температуры теряю сознание. Хочу сделать прививку, но попозже, когда начнется эпидемия…

— Не оттягивайте. Чтобы иммунитет успел выработать антитела, оптимально сделать прививку в октябре-ноябре. Конечно, можно привиться и в разгар эпидемии, когда вирус уже активно циркулирует. Но вдруг вы через пару дней после прививки заразитесь, а полноценной защиты еще нет? Кстати, в один день можно сделать две прививки: от гриппа, а одновременно — от дифтерии и столбняка.

Как сделать прививку от гриппа Записаться к семейному врачу.

После осмотра получить рецепт на вакцину.

Купить и принести в амбулаторию препарат (в аптеке можно взять в аренду сумку-холодильник).

После того как медработник сделает прививку, еще около получаса не покидать амбулаторию.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Украине начачалась масштабная кампания по вакцинированию населения от дифтерии и столбняка. Кроме того, мы рассказывали, как жители ОРДЛО могут сделать бесплатные прививки от 10 опасных болезней на подконтрольной Украине территории.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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