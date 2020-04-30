Хроники коронавируса: главные события в мире 30 апреля (обновляется)

Мир

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 30 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 14:45 во всем мире выявлено 3 миллиона 236 тысяч 97 случаев заражения коронавирусом. Скончались 228 тысяч 610 инфицированных. Выздоровели 1 миллион 10 тысяч 80 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 18% (минус еще 1%).

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 30 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 997 тысяч 407 активных случаев. Причем в критическом состоянии находятся 59 тысячи 776 больных. Это 3% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 30 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 10 тысяч 406 инфицированных COVID-19. За сутки — 540 новых случая. Скончался 261 больной. Выздоровели 1 238 пациентов. Среди бывших советских республик по числу зараженных коронавирусом Украина занимает третье место после России и Беларуси.

13:07

Беларусь обогнала Японию по числу инфицированных и поднялась на 29-е место в мире по этому показателю. Теперь в республике 14 тысяч 27 случаев заражения новым коронавирусом (плюс 846 за сутки). Скончались 89 больных (плюс 5 за сутки). Выздоровели 2 386 пациентов. Активными остаются 11 тысяч 552 случая. Проведено 176 тысяч 625 тестов.

12:14

В Великобритании впервые включили в официальную статистику смертей от нового коронавируса умерших не только в больницах, но и в домах престарелых, домах инвалидов и прочих приютах, а также у себя дома. В результате Британия сразу вышла на третье место в мире по количеству случаев с летальным исходом — 26 тысяч 166 смертей. Больше только в США (61 тысяча 669) и Италии (27 тысяч 682). До этого Британия находилась на пятом месте после Испании (24 тысячи 275) и Франции (24 тысячи 87). При этом есть все основания полагать, что Соединенное Королевство уже сегодня может обогнать и Италию, так как далеко не все графства подали уточненную статистику с учетом названных изменений.

11:28

В России за последние сутки выявлено 7 099 новых случаев заражения коронавирусом, что является наибольшим показателем за все время пандемии. Это на 1 258 человек больше, чем днем ранее. Общее число инфицированных достигло 106 тысяч 498 человек. За последние сутки больше всего заболевших в Москве (3 093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). Скончались 1 073 больных (плюс 101 за сутки). Выздоровели 11 тысяч 619 пациентов. Активными остаются 93 тысячи 806 случаев. Проведено 3 миллиона 490 тысяч тестов. Россия вошла в группу из восьми стран мира, где выявлено больше 100 тысяч инфицированных.

08:47

В Южной Корее 30 апреля впервые с начала февраля не отмечено ни одного нового заражения коронавирусом внутри страны. Четверо новых инфицированных прибыли из-за границы. За сутки скончался 1 больной. Всего умерли 247 человек. Общее число инфицированных в Южной Корее составило 10 тысяч 765 человек. Выздоровели 9 059 пациентов. Активными остаются 1 459 случаев. Проведено 619 тысяч 880 тестов.

07:50

Пекин выступает против попыток обвинить Китай в распространении пандемии нового коронавируса. «Мы против того, чтобы посадить Китай на скамью подсудимых без каких-либо доказательств его вины, а затем искать эти доказательства с помощью так называемого международного расследования. Мы категорически против такого международного расследования», — заявил в интервью американскому телеканалу NBC заместитель главы МИД КНР Юэ Юйчэн.

Ранее о проведении подобного расследования Вашингтоном заявлял президент США Дональд Трамп. Призывы звучали из уст политиков других стран мира. Лидеры нескольких государств призвали Пекин предоставить полную информацию о происхождении коронавируса.

«Преследования Китая и требования компенсаций — это просто абсурдный политический фарс», — заявил Юэ Юйчэн.

06:14

Ведущий американский иммунолог, советник президента США Энтони Фаучи заявил, что первые результаты клинических испытаний с использованием для лечения пациентов с COVID-19 препарата ремдесивир получили весьма позитивные оценки. «Доказано, что лекарство может блокировать этот вирус», — сказал Фаучи. Результаты испытаний должны теперь проверить независимые эксперты.

05:32

В Германии с начала пандемии общее число инфицированных составило 159 тысяч 119 человек (плюс 1 478 за сутки). Скончались 6 228 больных (плюс 173 за сутки). Выздоровели 123 тысячи 500 пациентов. Проведено 2 миллиона 547 тысяч тестов. Правительство страны намерено продлить карантинные меры до 10 мая.

04:21

Два американских миллиардера заочно схлестнулись друг с другом относительно ограничительных мер, действующих в большинстве штатов. Глава компании Tesla Илон Маск публично назвал такие меры в штате Калифорния фашистскими. Сделал он это во время телеконференции, посвященной квартальному отчету Tesla. Маск раскритиковал локдаун, введенный для сдерживания пандемии коронавируса. Он считает, что власти Калифорнии нарушают конституционные права граждан. «Желающие могут оставаться дома, но запрет покидать жилище под страхом ареста — это по-фашистски, это недемократично», — сказал Маск.

За несколько часов до этого глава Facebook Марк Цукерберг, наоборот, предостерег от преждевременного ослабления мер. По его мнению, это может привести к возникновению второй волны пандемии.

Американские СМИ отмечают при этом, что Tesla терпит огромные убытки из-за остановки работы своих заводов. Facebook же отчиталась о заметном росте дохода в первом квартале нынешнего года. Оборот компании вырос в годовом сравнении на 18% и достиг 17,7 миллиарда долларов. Прибыль за этот период составила 4,9 миллиарда долларов

03:37

Число выздоровевших среди зараженных COVID-19 превысило в мире 1 миллион. Это 81% от всех завершенных случаев. Активными остаются 1 миллион 990 тысяч случаев. Скончались более 228 тысяч человек.

02:03

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении в ближайшее время возобновить поездки по стране, приостановленные из-за пандемии. Таким образом, он хочет запустить полным ходом свою предвыборную кампанию. Уже на следующей неделе Трамп хочет посетить Аризону и Огайо. «Я не могу представить встречу, на которой люди сидят через шесть стульев друг от друга. Я надеюсь на старые добрые мероприятия с 25 тысячами участников», — заявил Трамп, совершенно не беспокоясь о том, что подобные собрания грубо нарушают правила социального дистанцирования, действующие в большинстве американских штатов.

01:18

Россия продолжает вывозить своих граждан, находящихся за границей. В первые дни мая запланированы несколько спецрейсов из Египта, Таиланда, Германии, Индии, Китая и Азербайджана. Людей доставляют в Москву и Санкт-Петербург.

00:32

В США число смертей, связанных с COVID-19, превысило 60 тысяч. Скончались 61 тысяча 669 больных. Инфицированы 1 миллион 64 тысячи 572 человека. Выздоровели 147 тысяч 411 пациентов. Активными остаются 855 тысяч 492 случая. Проведено 6 миллионов 139 тысяч 911 тестов.

В обзоре за 28 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что Беларусь обогнала Польшу и вышла на 30-е место в мире по числу инфицированных новым коронавирусом. В России нерабочие дни указом президента Владимира Путина продлили до 11 мая. Правительство Франции представило поэтапный план отмены карантина. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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