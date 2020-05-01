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Стало известно, куда Зеленский может пристроить Саакашвили
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили может вместо поста вице-премьер-министра получить место в реанимированном Национальном совете реформ. Этот консультативно-совещательный орган существует с августа 2014 года. Возглавляется совет президентом, глава государства сам отвечает за подбор своих консультантов.
Как сообщает РБК-Украина, пока что вопрос о вхождении Саакашвили в Кабмин не закрыт. Фракция «Слуга народа» готова к тому, что президент будет настаивать на назначении Саакашвили вице-премьером. В противном случае — если стороны договорятся про иной формат работы — вступит в силу «план Б» и будет решаться вопрос о членстве Саакашвили в совете реформ.
Напомним, Саакашвили уже входил в состав Национального совета реформ во времена президентства Петра Порошенко. Одно из заседаний совета получилось скандальным. Саакашвили, на то время глава Одесской ОГА, вступил в перепалку с главой МВД Арсеном Аваковым. После взаимных оскорблений, обливания водой и требований убираться прочь из страны заседание пришлось досрочно закрыть. Стороны грозились довести дело до судебного разбирательства.
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