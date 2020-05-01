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Надо потерпеть: у Зеленского объяснили, почему не открывают метро и как людям добираться до работы
В процессе выхода Украины из карантина метро будет открываться в последнюю очередь, поскольку в подземке сложнее всего контролировать соблюдение пассажирами дистанции. Офис президента советует работодателям искать альтернативный транспорт для сотрудников, например, организовать развозку.
«Как только будет послабление карантинных мер — будем поэтапно открывать и транспорт… Метро будет открываться в последнюю очередь… Сначала будут открываться другие виды транспорта», — заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Liga.net.
Представитель президентской команды советует владельцам бизнеса решать проблему собственными силами. «Предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие», — заявил он.
Рекомендации замглавы ОП сводятся к тому, что «надо перетерпеть». Терпением предлагается запастись до 12 мая. В Офисе президента рассчитывают, что карантин не придется продлевать.
«Надеюсь, сможем 12 мая снять некоторые ограничения. Единственное условие: люди не должны в большом количестве собираться на майские», — заявил Тимошенко.
Напомним, ранее предполагалось, что в Киеве метрополитен может возобновить работу 31 мая. Позднее администрация подземки утчнила, что пока рано говорить о какой-то конкретной дате. Ожидается, что после 11 мая карантин сменится так называемым «адаптивным карантином» с возможностью быстрого реагирования на всплески заболеваемости.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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