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Украина

Вы заигрались! Аваков разразился угрозами из-за ослабления карантина в Черкассах

11:59 1 мая 2020 199
Арсен Аваков
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил властям Черкасс, где горсовет принял решение о возобновлении работы ряда предприятий, которые ранее были закрыты в связи с карантином.

«Господин мэр города Черкассы, вы заигрались. Прекратите рисковать здоровьем и жизнями людей ради политических игр. Реакция будет жесткой», — написал Аваков в Twitter.
Интернет-пользователи под этим постом поинтересовались у министра, будут ли реакция полиции на действия священнослужителей, нарушавших карантинные меры.

Тем временем в полиции Черкасской области сообщили, что сведения по факту принятия исполкомом соответствующего решения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 (Нарушение правил и санитарных норм, установленных в целях предупреждения эпидемических и других инфекционных болезней) Уголовного кодекса Украины.

В частности, горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книг, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на своем заседании Кабинет министров разрешил разрешил возобновление работы более 280 продовольственных рынков, если будет обеспечено соблюдение санитарных норм.

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