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Кабмин принял решение о возобновлении работы рынков
В среду, 29 апреля, Кабмин решил, несмотря на карантин, возобновить работу некоторых продовольственных рынков в стране. Об этом сообщает сайт Кабинета министров Украины.
Всего возобновят работу более 280 продовольственных рынков, если будет обеспечено соблюдение санитарных норм. При этом контролировать работу рынков будут госструктуры, а не органы местного самоуправления.
«Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что постановление Кабмина о смягчении карантина и открытии продовольственных рынков будет опубликовано и вступит в силу в четверг, 30 апреля.
Ранее сообщалось, что в Украине собираются ввести адаптивный карантин.
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