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Украина

Кабмин принял решение о возобновлении работы рынков

15:06 29 апреля 2020 116
Рынок
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 29 апреля, Кабмин решил, несмотря на карантин, возобновить работу некоторых продовольственных рынков в стране. Об этом сообщает сайт Кабинета министров Украины.

Всего возобновят работу более 280 продовольственных рынков, если будет обеспечено соблюдение санитарных норм. При этом контролировать работу рынков будут госструктуры, а не органы местного самоуправления.

«Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что постановление Кабмина о смягчении карантина и открытии продовольственных рынков будет опубликовано и вступит в силу в четверг, 30 апреля.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются ввести адаптивный карантин.

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