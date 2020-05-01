Происшествия

Под Днепром поезд протаранил легковушку: в авто никто не выжил (фото, видео)

В четверг, 30 апреля, в Днепропетровской области на железнодорожном переезде произошло ДТП. Возле села Елизаветовка Петриковского района грузовой поезд протаранил легковую машину. На этой же неделе подобная авария произошла под Херсоном.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, установлено, что легковой автомобиль «Hyundai Matrix» выехал на железнодорожный переезд, где с ним столкнулся грузовой поезд.

В автомобиле находились мужчина 1952 года рождения и женщина 1954 года рождения — они погибли на месте происшествия. Тела извлекли из поврежденного авто.

Полиция устанавливает обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось, что в Полтаве парень запрыгнул на поезд и погиб от удара электрического тока на глазах у товарища.

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