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Под Днепром поезд протаранил легковушку: в авто никто не выжил (фото, видео)
В четверг, 30 апреля, в Днепропетровской области на железнодорожном переезде произошло ДТП. Возле села Елизаветовка Петриковского района грузовой поезд протаранил легковую машину. На этой же неделе подобная авария произошла под Херсоном.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, установлено, что легковой автомобиль «Hyundai Matrix» выехал на железнодорожный переезд, где с ним столкнулся грузовой поезд.
В автомобиле находились мужчина 1952 года рождения и женщина 1954 года рождения — они погибли на месте происшествия. Тела извлекли из поврежденного авто.
Полиция устанавливает обстоятельств ДТП.
Ранее сообщалось, что в Полтаве парень запрыгнул на поезд и погиб от удара электрического тока на глазах у товарища.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!