Лучший в истории: 26 лет назад погиб легендарный гонщик Формулы-1 (видео)

Спорт

1 мая 1994 года стал одним из самых трагических в истории Формулы-1. В этот день 26 лет назад погиб бразилец Айртон Сенна, который еще при жизни стал легендой самых престижных автомобильных гонок в мире.

Трагедия произошла на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле. Айртон, проводивший всего третью гонку за Williams Renault после перехода из McLaren, не вписался в поворот и на полной скорости (согласно показаниям телеметрии, несмотря на экстренное торможение, которое применил гонщик, спидометр показывал 211 км/ч) врезался в отбойник.

Видео аварии смотрите по этой ссылке.

Гонка была остановлена, а к месту аварии поспешили медики. Когда с Сенны сняли шлем, стало понятно о серьезности ситуации — из носа бразильца сочилась кровь вперемешку с мозговой жидкостью, была разорвана височная артерия и был раздроблен череп над правым глазом. Гонщика непосредственно с автодрома доставили в госпиталь.

«Когда Айртон прибыл в госпиталь, я взглянула на него — он был бледен, лицо его было опухшим, но он оставался красивым и умиротворенным. Я заметила глубокую рану над правым глазом, она была трех-четырех сантиметров глубиной. Но откуда же столько крови под ним? Когда мы его перевернули, то поняли, что очаг повреждений внутри головы, а кровь сочилась сквозь перелом основания черепа… Было принято решение о проведении электроэнцефалограммы», — делилась воспоминаниями о том дне врач Мария Тереза Фиандри.

По прибытию в госпиталь спортсмена подключили к аппарату искусственного дыхания, но после того, как проведенное обследование показало, что мозг Сенны мертв и шансов на выход из комы не осталось, было принято решение прекратить искусственно поддерживать жизнь его тела.

Смерть Сенны стала большой трагедией для всего мира. На родине спортсмена в Бразилии был объявлен трехдневный траур, а в день похорон в Сан-Паулу в траурной процессии участвовали несколько миллионов людей. Одним из тех, кто нес гроб с Айртоном, был его извечный соперник — Ален Прост.

Ален Прост (слева) был одним из тех, кто нес гроб с Айртоном Сенной

Отметим, что Сенна дебютировал в Формуле-1 в 1984 году. За десять лет карьеры бразилец выиграл 41 гонку и 80 раз поднимался на подиум. В конце 2009 года по итогам проведенного британским авторитетным изданием Autosport опроса среди бывших и действующих участников чемпионата Сенна был назван лучшим гонщиком в истории Формулы-1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер британец Стирлинг Мосс, названный самым невезучим гонщиком в истории Формулы-1.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter