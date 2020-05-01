26.94 / 27.16 29.07 / 29.55
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Нацбанк озвучил прогноз о последствиях карантина для украинской экономики

14:43 1 мая 2020 61
НБУ
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Национальном банке Украины прогнозируют, что второй квартал 2020 года станет самым тяжелым периодом для экономики, которая может восстановится во втором полугодии после отмены карантинных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса.

«По итогам года потребительские цены вырастут на 6%. Из-за карантина и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы», — отмечается в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за апрель 2020 года.

При этом в Нацбанке прогнозируют, что наибольшее потрясение страна испытает во II квартале 2020 года — в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении, уровень безработицы вырастет до порядка 12% в сезонно скорректированном выражении. В то же время в НБУ отмечают, что постепенная отмена карантина приведет к восстановления украинской экономики во втором полугодии 2020 года.

«Как падение, так и восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. В частности, от внедрения внутреннего карантина больше потеряет сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения. Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году», — говорится в документе.

Наряду с этим в отчете отмечается, что «вместе с восстановлением экономики в 2021 году заработные платы снова начнут расти», а уровень безработицы постепенно вернется к докризисным 8−9%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,в Кабмине планируют внедрять в Украине так называемый адаптивный карантин — усиливать санитарные меры в тех регионах, где будет фиксироваться вспышка коронавирусной инфекции, а не по стране в целом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Флаг Украины

В Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины с флагштока: видео вызвало волну негатива в сети

Оля Полякова

«Ведьма»: Оля Полякова с голой грудью взбудоражила сеть (фото)

Тест на коронавирус

Повторно заразиться коронавирусом невозможно: ученые выступили с заявлением

В Боярке девушка разрушила фонтан

Под Киевом девушка с ребенком залезла на фонтан и разрушила его: момент падения попал на видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер