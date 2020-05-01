- 14:51 В Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины с флагштока: видео вызвало волну негатива в сети
- 14:43 Нацбанк озвучил прогноз о последствиях карантина для украинской экономики
- 14:38 Лучший в истории: 26 лет назад погиб легендарный гонщик Формулы-1
- 14:16 «Ведьма»: Оля Полякова с голой грудью взбудоражила сеть
- 14:13 В Обухове под Киевом после ДТП перевернулся КамАЗ: видео с места смертельной аварии
- 13:48 Под Днепром поезд протаранил легковушку: в авто никто не выжил
- 13:44 Футбольный босс изнасиловал несовершеннолетнюю и заставил сделать аборт
- 13:44 В Чернигове в необычном формате заработали рынки: сеть обсуждает фото
- 13:43 Хроники коронавируса: главные события в мире 1 мая (обновляется)
- 13:41 Звезда «Квартала» родила первенца
- 13:38 Одесситы за свой счет восстановили на Куликовом поле флагшток с государственным флагом
- 13:30 Под Киевом девушка с ребенком залезла на фонтан и разрушила его: момент падения попал на видео
Нацбанк озвучил прогноз о последствиях карантина для украинской экономики
В Национальном банке Украины прогнозируют, что второй квартал 2020 года станет самым тяжелым периодом для экономики, которая может восстановится во втором полугодии после отмены карантинных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса.
«По итогам года потребительские цены вырастут на 6%. Из-за карантина и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы», — отмечается в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за апрель 2020 года.
При этом в Нацбанке прогнозируют, что наибольшее потрясение страна испытает во II квартале 2020 года — в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении, уровень безработицы вырастет до порядка 12% в сезонно скорректированном выражении. В то же время в НБУ отмечают, что постепенная отмена карантина приведет к восстановления украинской экономики во втором полугодии 2020 года.
«Как падение, так и восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. В частности, от внедрения внутреннего карантина больше потеряет сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения. Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году», — говорится в документе.
Наряду с этим в отчете отмечается, что «вместе с восстановлением экономики в 2021 году заработные платы снова начнут расти», а уровень безработицы постепенно вернется к докризисным 8−9%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,в Кабмине планируют внедрять в Украине так называемый адаптивный карантин — усиливать санитарные меры в тех регионах, где будет фиксироваться вспышка коронавирусной инфекции, а не по стране в целом.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...