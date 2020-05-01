Нацбанк озвучил прогноз о последствиях карантина для украинской экономики

Украина

В Национальном банке Украины прогнозируют, что второй квартал 2020 года станет самым тяжелым периодом для экономики, которая может восстановится во втором полугодии после отмены карантинных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса.

«По итогам года потребительские цены вырастут на 6%. Из-за карантина и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы», — отмечается в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за апрель 2020 года.

При этом в Нацбанке прогнозируют, что наибольшее потрясение страна испытает во II квартале 2020 года — в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении, уровень безработицы вырастет до порядка 12% в сезонно скорректированном выражении. В то же время в НБУ отмечают, что постепенная отмена карантина приведет к восстановления украинской экономики во втором полугодии 2020 года.

«Как падение, так и восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. В частности, от внедрения внутреннего карантина больше потеряет сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения. Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году», — говорится в документе.

Наряду с этим в отчете отмечается, что «вместе с восстановлением экономики в 2021 году заработные платы снова начнут расти», а уровень безработицы постепенно вернется к докризисным 8−9%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,в Кабмине планируют внедрять в Украине так называемый адаптивный карантин — усиливать санитарные меры в тех регионах, где будет фиксироваться вспышка коронавирусной инфекции, а не по стране в целом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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