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Мэр Черкасс пошел на открытый конфликт с властью из-за карантина
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отреагировал на новости о том, что с сегодняшнего дня он под следствием за нарушение правил карантина. Городской голова заявил, что полиции лучше не терять время, а заняться ловлей реальных преступников. Разрешение работать черкасским магазинчикам и рынкам Бондаренко называет «восстановлением справедливости».
В своем видеобращении Бондаренко заявил, что угроз уголовными делами не боится: «Угрозы в адрес меня и моей семьи звучат постоянно. Меня уголовными делами не запугать, в том числе со стороны высших представителей власти».
Мэр Черкасс посоветовал полиции заняться реальными преступниками: «Есть множество нераскрытых дел. Убийства, более 200 дел о завладении транспортными средствами. Нужно в первую очередь расследовать эти дела».
Городской голова дал понять, что готов отстаивать свое решение о смягчении карантина в городе. «Черкасский исполком только восстановил социальную справедливость: мелкий строительный магазин ничем не отличается от крупного супермаркета», — заявил Бондаренко.
Напомним, в Черкассах руководство города разрешило работать небольшим строительным и мебельным магазинам, мастерским, парикмахерским, рынкам, ресторанам с летними площадками. Глава МВД на это заявил, что мэр «заигрался», а реакция будет жесткой.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!