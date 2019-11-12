Болезнь Заворотнюк: Разин объяснил, зачем рассказывает новости об актрисе

Шоу-бизнес

Российский продюсер Андрей Разин заявил, что рассказывает новости о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк «от чистого сердца». Так он прокомментировал слова членов семьи актрисы, пишет РИА ФАН.

Музыкальный деятель уверен, что родственникам артистки следовало бы держать общественность в курсе, иначе появляются слухи.

«Единственным источником для средств массовой информации являюсь я», — написал Разин в соцсети.

По словам Разина, он общался с врачом Заворотнюк, поэтому знает подробности. Продюсер также добавил, что медики сообщали ему «ужасные вещи» о здоровье актрисы.

Напомним, ранее Андрей рассказал, что актрисе стало лучше, но члены семьи Заворотнюк отреагировали на это сообщение с «легким недоумением». В частности, в Instagram-аккаунте, который был создан для поддержки актрисы, сообщалось, что Разин делает противоречивые заявления. Кроме того, представители семьи актрисы выразили надежду, что у актрисы будет возможность познакомиться с продюсером лично.

Напомним, что первые сообщения о болезни актрисы появились в СМИ в середине сентября. Сообщалось, что у нее якобы неоперабельная опухоль головного мозга. Таблоиды продолжали публиковать новые слухи и домыслы. Дошло до того, что артистку даже похоронили. Семья актрисы долгое время не делала официальных заявлений, чтобы пролить свет на истинное положение дел. Правда, недавно близкие подтвердили, что Анастасия действительно больна.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мужу больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву не хватает денег на лечение жены, именно поэтому он вернулся на лед.

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