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Украина

Откроют торговые центры: в Мукачево решили ослабить карантин

16:36 1 мая 2020 33
Сакуры в Мукачево
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Мукачево городская комиссия по чрезвычайным ситуациям санкционировала открытие с понедельника, 4 мая, всех торговых центров и городских парков. Напомним, в Днепре также досрочно открыли рестораны и разрешили прогулки в зеленых зонах.

Условиями открытия торговых центров определены:

  • использование посетителями средств защиты — респираторов или защитных масок;
  • обеспечение персонала защитными очками или щитком, а также перчатками;
  • проведение дезинфекции всех помещений каждые 2 часа;
  • соблюдение нормы количества покупателей в помещении — не более одного на 10 кв. метров;
  • соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метров;
  • наличие дезинфекторов на входе в торговые центры.

Посещение парков и скверов также обусловлено необходимостью соблюдения социальной дистанции и противоэпидемических мер.

Напомним, ранее в Чернигове продовольственные рынки заработали в необычном формате, а мэр Черкасс вызвал гнев центральной власти решением полностью снять карантинные ограничения.

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