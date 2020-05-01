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Откроют торговые центры: в Мукачево решили ослабить карантин
В Мукачево городская комиссия по чрезвычайным ситуациям санкционировала открытие с понедельника, 4 мая, всех торговых центров и городских парков. Напомним, в Днепре также досрочно открыли рестораны и разрешили прогулки в зеленых зонах.
Условиями открытия торговых центров определены:
- использование посетителями средств защиты — респираторов или защитных масок;
- обеспечение персонала защитными очками или щитком, а также перчатками;
- проведение дезинфекции всех помещений каждые 2 часа;
- соблюдение нормы количества покупателей в помещении — не более одного на 10 кв. метров;
- соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метров;
- наличие дезинфекторов на входе в торговые центры.
Посещение парков и скверов также обусловлено необходимостью соблюдения социальной дистанции и противоэпидемических мер.
Напомним, ранее в Чернигове продовольственные рынки заработали в необычном формате, а мэр Черкасс вызвал гнев центральной власти решением полностью снять карантинные ограничения.
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