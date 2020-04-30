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В Днепре досрочно открыли рестораны и разрешили прогулки в зеленых зонах
В ряде городов Украины решили досрочно отменить большинство карантинных ограничений. О нежелании дожидаться 11 мая, чтобы разрешить работать мелкому бизнесу, объявили в Днепре и в Луцке.
Так, в Днепре с 30 апреля, возобновляют работу химчистки, СТО, ремонтные мастерские. Кофейни и рестораны по-прежнему не смогут принимать гостей, но зато смогут готовить блюда «на вынос». Также открываются рынки при условии, что все — и посетители, и продавцы, находятся там в масках, перчатках и могут воспользоваться антисептиком.
Как сообщил городской голова Борис Филатов, с 4 мая отменят и наиболее болезненное ограничение — на прогулки в зеленых зонах, по бульварам и набережной. Запрет на алкоголь и шашлыки в парках и скверах остается, за соблюдением правил будет следить полиция.
С 12 мая в городе должны открыться парикмахерские и салоны красоты — при условии, что в зале находится не более одного клиента на каждую услугу. Также с ограничениями, но смогут возобновить оказание услуг ателье, обувные мастерские, адвокатские и нотариальные бюро. Откроются небольшие непродовольственные магазины.
Похожие послабления карантина вводятся с 30 апреля в Луцке. Областной центр разрешил открыться всем лоткам и киоскам, швейным мастерским, фотоателье, строительным магазинам. Смогут принимать ургентных пациентов стоматологические клиники.
В городе возобновятся ярмарки сельхозпродукции. Памятуя о карантине, на входе посетителям будут измерять температуру, а организаторы должны следить, чтобы люди в очереди соблюдали полутораметровую дистанцию.
Напомним, ранее во Львове разрешили работу кафе и ресторанам с летней террасой. А с 1 мая по стране должны открыться 280 рынков с сельскохозяйственной продукцией.
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