- 17:40 Умер актер из сериала "Игра престолов"
- 17:31 Изрезал ножом: в Киеве мужчина пытался расправиться с собакой
- 17:22 Суд отправил под домашний арест мужчину, который пытался похитить 7-летнюю девочку под Одессой
- 17:15 Ани Лорак и Филиппа Киркорова обвинили в разврате
- 16:55 Пора отдавать долги: гороскоп на 2 мая для всех знаков зодиака
- 16:52 Оплата за гуманитарную помощь? Россия просит Италию помочь в снятии санкций
- 16:48 «Забрали личные вещи журналистов и даже их детей»: в редакции «Дорожный контроль Одесса» провели обыски
- 16:47 В Киеве из-за COVID-19 закрыли на карантин два общежития
- 16:36 Откроют торговые центры: в Мукачево решили ослабить карантин
- 16:32 Хроники коронавируса: главные события в мире 1 мая (обновляется)
- 16:15 В Закарпатье переполох из-за сбежавшего по дороге в суд "криминального авторитета"
- 16:03 Врачи скорой помощи устроили протест в Ивано-Франковске: что произошло
Суд отправил под домашний арест мужчину, который пытался похитить 7-летнюю девочку под Одессой
Коминтерновский районный суд Одессы отпустил под домашний арест задержанного накануне 39-летнего одессита Николая В., которого подозревают в попытке похищения девочки в селе Курисово.
Как сообщает Думская, в судебного заседания служители Фемиды сочли действия подозреваемого… недостаточно опасными для общества. Также они учли тот факт, что у него на содержании находится двухлетний ребенок.
Таким образом, мужчину лишь обязали носить электронный браслет и отпустили под обязательство являться на судебные заседания.
Напомним, в марте в Киеве задержали неадекватного мужчину, который попытался вырвать ребенка из рук его матери. В сети допустили, что он является педофилом.
Фото полиции
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!