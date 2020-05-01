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Суд отправил под домашний арест мужчину, который пытался похитить 7-летнюю девочку под Одессой

17:22 1 мая 2020 60
Суд отправил под домашний арест мужчину, который пытался похитить 7-летнюю девочку под Одессой
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Коминтерновский районный суд Одессы отпустил под домашний арест задержанного накануне 39-летнего одессита Николая В., которого подозревают в попытке похищения девочки в селе Курисово.

Как сообщает Думская, в судебного заседания служители Фемиды сочли действия подозреваемого… недостаточно опасными для общества. Также они учли тот факт, что у него на содержании находится двухлетний ребенок.

Таким образом, мужчину лишь обязали носить электронный браслет и отпустили под обязательство являться на судебные заседания.

Напомним, в марте в Киеве задержали неадекватного мужчину, который попытался вырвать ребенка из рук его матери. В сети допустили, что он является педофилом.

Фото полиции

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