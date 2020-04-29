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Происшествия

Заманил в машину игрушками: под Одессой поймали мужчину, пытавшегося похитить 7-летнюю девочку (фото, видео)

15:21 29 апреля 2020 31
мужчины
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Одесской области полицейские задержали мужчину, который намеревался похитить малолетнюю девочку. Ранее в Киеве неравнодушные граждане предотвратили похищение 5-летнего ребенка прямо на станции метро.

Мужчина в одном из отдаленных от Одессы сел игрушками заманил в машину семилетнюю девочку, которую увидел на улице, и начал уезжать. К счастью, ребенку удалось вырваться и убежать.

Об инциденте в полицию сообщили родители девочки.

Через несколько часов полицейские остановили мужчину у села Первомайское. Во время осмотра его машины были изъяты вещественные доказательства причастности к правонарушению.

В телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили фото и видео порнографического содержания с участием детей.

Причину своего поступка мужчина не объясняет.

«ФАКТЫ» рассказывали историю о похищении трехмесячного ребенка волонтером, которая якобы собиралась помочь малоимущей семье. Задержавшим ее полицейским женщина отрицала, что выкрала малыша.

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