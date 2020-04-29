- 15:25 В общежитии для пожилых людей на Киевщине зафиксировали вспышку коронавируса
- 15:21 Заманил в машину игрушками: под Одессой поймали мужчину, пытавшегося похитить 7-летнюю девочку
- 15:12 Дочь звезды 90-х зверски избили толпой на пляже
- 15:06 Кабмин принял решение о возобновлении работы рынков
- 14:51 Леся Никитюк заговорила о тайном возлюбленном: кто он
- 14:43 За плечами 12 лет тюрьмы: в Закарпатье задержали «криминального авторитета»
- 14:42 В Киеве столкнулись сразу 7 машин: в сети показали видео с места аварии
- 14:29 В Украине хотят ввести адаптивный карантин: что об этом известно
- 14:15 Кабмин назначил главу налоговой: что известно об Алексее Любченко
- 14:14 В Киеве на одном из путепроводов до осени перекроют движение: карта объезда
- 14:11 Паспорт при переводе денег и подтверждение их происхождения: новые правила финансовых операций в Украине
- 14:11 В Туркменистане сотни людей с подозрением на коронавирус спрятали от комиссии ВОЗ
Заманил в машину игрушками: под Одессой поймали мужчину, пытавшегося похитить 7-летнюю девочку (фото, видео)
В Одесской области полицейские задержали мужчину, который намеревался похитить малолетнюю девочку. Ранее в Киеве неравнодушные граждане предотвратили похищение 5-летнего ребенка прямо на станции метро.
Мужчина в одном из отдаленных от Одессы сел игрушками заманил в машину семилетнюю девочку, которую увидел на улице, и начал уезжать. К счастью, ребенку удалось вырваться и убежать.
Об инциденте в полицию сообщили родители девочки.
Через несколько часов полицейские остановили мужчину у села Первомайское. Во время осмотра его машины были изъяты вещественные доказательства причастности к правонарушению.
В телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили фото и видео порнографического содержания с участием детей.
Причину своего поступка мужчина не объясняет.
«ФАКТЫ» рассказывали историю о похищении трехмесячного ребенка волонтером, которая якобы собиралась помочь малоимущей семье. Задержавшим ее полицейским женщина отрицала, что выкрала малыша.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..