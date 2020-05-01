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Были в масках и соблюдали дистанцию: во Львове оштрафовали протестующих против карантина
В Львове представители малого бизнеса 1 мая устроили акцию протеста у городского совета, требуя «восстановить конституционное право на труд». Отметим, что тем временем в соседнем Ивано-Франковске протестовали врачи скорой помощи.
Предприниматели заявили, что терпят значительные убытки и вынуждены проводить увольнения немногочисленных работников. При этом они подчеркивали, что крупный бизнес продолжает работать и в отсутствии конкуренции увеличивает прибыль.
Также представители бизнеса потребовали уже с 1 мая снять запрет на деятельность микробизнеса (при этом они гарантировали соблюдение всех санитарно-эпидемических требований), отменить налоги с неработавших предприятий, ввести мораторий на проверки бизнеса контролирующими органами до завершения их реформирования, а также внедрить льготное кредитование с четкими условиями.
Журналисты, освещавшие ход акции, отметили, что все участники акции соблюдали 1,5-метровую дистанцию и были в масках.
Тем не менее полиция все же открыла административное производство за нарушение карантина в отношении организатора акции — 43-летнего предпринимателя. По словам полицейских, он указал в заявке, что пикет будет одиночным, тогда как на площадь вышли более 30 человек.
Напомним, ранее в полиции Черкасской области открыли уголовное производство в отношении чиновников исполмома городского совета по статье 325 (Нарушение правил и санитарных норм, установленных в целях предупреждения эпидемических и других инфекционных болезней) Уголовного кодекса Украины.
Фото Радио Свобода
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