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Врачи скорой помощи устроили протест в Ивано-Франковске: что произошло (фото, видео)

16:03 1 мая 2020 349
Врачи скорой помощи устроили протест в Ивано-Франковске: что произошло (фото, видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Медики и сотрудники станции скорой помощи в Ивано-Франковске 1 мая вышли на предупредительную акцию протеста. Напомним, Прикарпатье удерживает третье место в Украине по количеству инфицированных COVID-19.

Они потребовали обеспечить выплату им достойной зарплаты вместе с надбавкой за отработанное время во время карантина (300% от оклада).

Участники акции протеста

«Никаких выплат до этого времени мы не получили», — заявили участники акции.

Как сообщил журналистам глава профкома городской станции медицинской помощи Богдан Веник, ежедневно на линию выезжает 14−15 бригад, которые обслуживают около 260 тысяч человек в областном центре и окружающих селах.

«Средняя зарплата у водителя около 4000 гривен. Молодого врача, который после медуниверситета — около 5000 гривен вместе с налогами», — подчеркнул он.

Медики записали видеообращение к власти и, чтобы их наконец услышали, включили сирены на авто «скорой помощи».

Тем временем в местной власти уверяют, что все обещанные средства медики получат после майских праздников.

Отметим, 30 апреля на акцию протеста вышли и столичные медики. Персонал одной из городских клинических больниц отказался работать, поскольку власти не выполнили обещание увеличить им зарплаты.

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