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Врачи скорой помощи устроили протест в Ивано-Франковске: что произошло (фото, видео)
Медики и сотрудники станции скорой помощи в Ивано-Франковске 1 мая вышли на предупредительную акцию протеста. Напомним, Прикарпатье удерживает третье место в Украине по количеству инфицированных COVID-19.
Они потребовали обеспечить выплату им достойной зарплаты вместе с надбавкой за отработанное время во время карантина (300% от оклада).
«Никаких выплат до этого времени мы не получили», — заявили участники акции.
Как сообщил журналистам глава профкома городской станции медицинской помощи Богдан Веник, ежедневно на линию выезжает 14−15 бригад, которые обслуживают около 260 тысяч человек в областном центре и окружающих селах.
«Средняя зарплата у водителя около 4000 гривен. Молодого врача, который после медуниверситета — около 5000 гривен вместе с налогами», — подчеркнул он.
Медики записали видеообращение к власти и, чтобы их наконец услышали, включили сирены на авто «скорой помощи».
Тем временем в местной власти уверяют, что все обещанные средства медики получат после майских праздников.
Отметим, 30 апреля на акцию протеста вышли и столичные медики. Персонал одной из городских клинических больниц отказался работать, поскольку власти не выполнили обещание увеличить им зарплаты.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!