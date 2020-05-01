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Происшествия

Зверское убийство 13-летней девочки под Харьковом: появились данные о судьбе ее матери

19:32 1 мая 2020 311
Подозреваемая
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Правоохранители определились с действиями в отношении задержанной под Харьковом женщины, которая шла с пакетом, где была отрезанная голова ее 13-летней дочери.

Как сообщает УНН, сейчас проводятся первоочередные следственные действия, а затем задержанной будет назначена психиатрическая экспертиза.

«Психиатрическая экспертиза не назначалась, но она будет назначаться в любом случае. Женщина сейчас под стражей. Сейчас продолжаются первоочередные действия — сбор доказательной базы, анализ крови. Более формальные запросы и справки будут делаться позже», — заявил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Ранее сообщалось, что суд определил меру пресечения для женщины, подозреваемой в том, что она обезглавила собственную дочь.

По словам соседей, задержанная женщина иногда проводила какие-то обряды.

Фото: скриншот с видео Анны Юрченко/Facebook

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