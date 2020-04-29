26.95 / 27.20 29.01 / 29.46
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

После многочасового "маринования" в Борисполе украинских заробитчан все же отпустили в Лондон

22:31 29 апреля 2020 139
самолет
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Пассажиров отмененного рейса Киев-Лондон, который должен был вылететь в первой половине дня 29 апреля, все же отправили в Великобританию.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который сообщил, что после смены экипажа самолета рейс Киев-Лондон авиакомпании МАУ все же состоится.

Один из пассажиров самолета также рассказал, что около 18:40 пассажирам выдали билеты и разрешили пройти регистрацию на рейс. В 21:30 самолет вылетел из Борисполя.

Напомним, в Кабмине заявили, что решения по перевозке заробитчан будет приниматься «точечно», исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий: обеспечении надлежащих условий проживания, труда, медицинского обслуживания.

Ранее в МИД Украины заявили, что власти не будут разрешать организацию массовых чартерных рейсов для перевозки украинских заробитчан за рубеж.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

самолет

После многочасового "маринования" в Борисполе украинских заробитчан все же отпустили в Лондон

Эктор Хименес-Браво

«Срамота!»: звезду украинского телевидения раскритиковали за голое фото

Зеленский

«Имеет смысл расчехлить Javelin»: Зеленскому дали совет насчет Путина

ночлежка

Держали на цепи и навешивали долги: на Полтавщине дельцы сдавали людей в аренду (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер