Украина

После многочасового "маринования" в Борисполе украинских заробитчан все же отпустили в Лондон

Пассажиров отмененного рейса Киев-Лондон, который должен был вылететь в первой половине дня 29 апреля, все же отправили в Великобританию.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который сообщил, что после смены экипажа самолета рейс Киев-Лондон авиакомпании МАУ все же состоится.

Один из пассажиров самолета также рассказал, что около 18:40 пассажирам выдали билеты и разрешили пройти регистрацию на рейс. В 21:30 самолет вылетел из Борисполя.

Напомним, в Кабмине заявили, что решения по перевозке заробитчан будет приниматься «точечно», исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий: обеспечении надлежащих условий проживания, труда, медицинского обслуживания.

Ранее в МИД Украины заявили, что власти не будут разрешать организацию массовых чартерных рейсов для перевозки украинских заробитчан за рубеж.

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