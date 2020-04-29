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Процесс пошел: украинцам начали выдавать польские рабочие визы
С связи с активизацией в нашей стране зарубежных работодателей не оставаться в стороне от этого процесса решили и поляки: со среды, 29 апреля, граждане Украины начали получать по почте польские рабочие визы.
Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщило информагентство РАР, пишет Money.pl.
«Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств: иностранных дел, внутренних дел и администрации, сельского хозяйства и развития села», — сообщил агентству источник.
При этом в сообщении подчеркивается, что такой шаг является ответом на «многократные призывы польских работодателей и работников из Украины», и что обе стороны просили о возможности трудоустройства граждан Украины на сезонных работах.
Уточняется, что с 30 апреля можно будет подавать документы на получение польских рабочих виз посредством электронной системы e-консульство.
Как известно, польские консульские учреждения в Украине в связи с эпидемией COVID-19 с 16 марта временно прекратили работу. В то же время с середины марта из Польши в Украину вернулись около 180 тысяч граждан Украины. При этом поляки не скрывают, что испытывают нехватку рабочих рук из-за карантина и намерены организовать чартерные рейсы для возврата украинских заробитчан.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что один из первых чартерных рейсов, которым вылетали за рубеж заробитчане, мог закончиться скандалом. К счастью, после многочасового «маринования» в Борисполе украинских граждан все же отправили в Великобританию.
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