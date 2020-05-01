Школьник по спутниковым снимкам обнаружил нелегальную вырубку леса в Чернобыльской зоне

Украина

К неожиданным результатам пришел ученик Малой академии наук (МАН) Украины Иван Карпенко в ходе своего исследования, посвященного гибели лесов в Чернобыльской зоне (в результате пожаров и рубки). С помощью спутниковых снимков Иван проверил официальные данные о том, сколько гектаров леса в зоне отчуждения погибло в 1992, 2010, 2015 и 2017 годах. Это те года, когда в чернобыльских лесах случались самые крупные пожары. Юный исследователь пришел к выводу, что официальная статистика не соответствует действительности.

Иван Карпенко на защите МАН

— Во все эти годы лес был уничтожен на гораздо больших площадях, чем это зафиксировано официально, — рассказал «ФАКТАМ» по телефону Иван Карпенко. — Статистические данные за 2010 год расходятся со спутниковыми на 20%. В остальные годы это несовпадение меньшее — от 10 до 15%.

— Получается аномальное явление: реальная убыль лесных насаждений гораздо больше, чем по документам?

— Да. Когда я получил эти данные, вспомнилось сообщение в теленовостях, услышанное несколько лет назад: в конструкции одной из школ Киевской области обнаружили бетонные плиты, излучавшие радиацию. Оказалось, что их кто-то вывез из Чернобыльской зоны. Так же могут поступать и с радиоактивным лесом. Например, под предлогом санитарной чистки или удаления сгоревших деревьев вырубать, скажем, 100 гектаров, а в документах записать гораздо меньше. Неучтенную древесину нелегально вывозить за пределы зоны отчуждения и продавать.

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— Насколько точны твои исследования?

— Снимки из космоса, которыми я пользовался (они сделаны со спутников Европейского космического агентства) не позволяют оценить площади уничтоженных лесов вплоть до метров, поэтому возможны некоторые неточности. И все же вряд ли они достигают 10−15%, а тем более 20%.

— Из каких источников ты взял официальные данные об убыли лесных насаждений в Чернобыльской зоне?

— Из официальных годовых отчетов Киевской областной государственной администрации, находящихся в открытом доступе.

— Как у тебя возникла идея исследовать масштабы уничтожения лесов в Чернобыльской зоне?

— Мне нужно было придумать, какую тему взять, чтобы принять с ней участие в конкурсах научных работ (один из них «Екопогляд»). Вместе с мамой и сестрой мы придумали, что я займусь Чернобыльской проблематикой.

Все материалы для исследования (в том числе, фотографии из космоса) я взял из открытых бесплатных источников в интернете, в том числе из гугловской программы Earth, которые отличаются хорошим качеством. Данные обрабатывал с помощью компьютерной программы. Работу курировала мой научный руководитель Лилия Ярославовна Юркив.

За комментариями по поводу выводов юного исследователя «ФАКТЫ» обратились в Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

— Вырубка леса, кроме санитарной зоны, на территории Чернобыльской зоны запрещена, — заявила «ФАКТАМ» начальник информационного отдела заповедника Виктория Мельничук-Володькина. — Мы пока что не контролируем эти вырубки, поскольку заповедник (он начал работать 30 марта 2017 года) еще не получил Государственный акт на землю. На данный момент вопросами вырубки леса в Чернобыльской зоне занимается предприятие «Північна пуща». Оно подчиняется Государственному агентству по управлению зоной отчуждения. К нему и обращайтесь за информацией.

В этом государственном агентстве нам предложили прислать журналистский запрос. Ответить на него пообещали в течении недели.

Заметим, что в средствах массовой информации периодически появляются сообщения со ссылкой как на официальные, так и на инсайдерские источники о незаконной вырубке в Чернобыльской зоне леса с целью продажи и вывоза оттуда металла.

— Я часто по работе бываю в зоне отчуждения и неоднократно видел, как через КПП «Детятки» грузовиками вывозят чернобыльскую древесину, причем, легально со специальными бирками на торцах бревен, — рассказал «ФАКТАМ» директор фирмы «Чернобыль Тур», глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко. — Слышал, что древесина из зоны отчуждения должна использоваться с соблюдением той или иной технологии. Скажем, при сжигании в качестве топлива дым от нее следует направлять на особые фильтры, чтобы не дать возможности радиации попасть в воздух. В самой зоне отчуждения вдоль лесных дорог можно встретить штабеля бревен, готовых к погрузке. Давно установлено, что в Чернобыльской зоне есть немало довольно чистых от радиации мест. Но меня удивляет, например, то, что лес рубят в районе сел Буряковка и Чистяковка. Ведь сразу после ядерной катастрофы в 1986 году там прошел один из шлейфов выбросов из взорвавшегося реактора.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Закарпатье чиновники разворовали лес на 14 миллионов гривен.

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