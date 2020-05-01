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Украина

Учительница из Днепра поздравила школьников открыткой со Сталиным (фото)

20:44 1 мая 2020 346
Учительница из Днепра поздравила школьников открыткой со Сталиным (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Днепре классный руководитель первоклашек разослала в школьной группе в соцсети поздравления с Первомаем, шокировав родителей учеников. Дело в том, что женщина проиллюстрировала свои поздравления «советскими» открытками с красными флагами и изображениями диктаторов — Сталина и Ленина.

Кроме того, она сопроводила открытки «ироничным» стихотворением неоднозначного содержания.

В сети некоторые оправдали поступок женщины ее преклонным возрастом, а другие призвали привлечь педагога к ответственности за популяризацию запрещенной в Украине идеологии.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» переименовали Донецк в Сталино, а Луганск — в Ворошиловград. Политолог рассказал, какую технологию опробует этим Кремль.

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Учительница из Днепра поздравила школьников открыткой со Сталиным (фото)

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