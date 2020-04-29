Украина

Боевики переименовали Донецк и Луганск: в сети указали на новую технологию Кремля

Кремль продолжает кампанию «сталинизации» наименований населенных пунктов — вслед за переименованием Донецка в «Сталино» и Луганска — в «Ворошиловград» новое название получила и столица Южной Осетии — Цхинвал. Последний прогнозируемо стал «Сталиниром».

В комментарии к информации об этом украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на то, что реанимацию сталинизма Кремль опробует на «марионеточных режимах» и полностью подконтрольных ему территориях с минимальным населением.

Голобуцкий считает, что в случае успешности «опыта» зараза сталинского империализма распространится и на территорию России.

«Ведь это прекрасная идеологическая основа для агрессивного государства с обнищавшим населением, потому что вся экономика работает на военку», — объяснил политтехнолог.

Напомним, в «администрации главы» так называемой «ДНР» всерьез рассматривается вопрос восстановления в Донецке памятника тирану Иосифу Сталину.

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