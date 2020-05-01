- 22:48 Падение самолета под Днепром попало на видео
- 22:30 Скандал вокруг сорванного флага в Запорожье получил продолжение
- 22:05 Украинке, которую не эвакуировали из Китая из-за собаки, все-таки удалось вернуться домой
- 22:02 Хроники коронавируса: главные события в мире 1 мая
- 21:34 Крушение самолета под Днепром: появилась информация о жертвах
- 21:15 "Сердце останавливается": освобожденный из плена украинец рассказал о пытках
- 20:44 Учительница из Днепра поздравила школьников открыткой со Сталиным
- 20:18 Друзья Кадырова устроили переполох в Харькове: в сети показали их фото
- 20:16 Школьник по спутниковым снимкам обнаружил нелегальную вырубку леса в Чернобыльской зоне
- 19:50 Из Украины выедут тысячи сезонных рабочих: Пристайко озвучил условия
- 19:32 Зверское убийство 13-летней девочки под Харьковом: появились данные о судьбе ее матери
- 19:23 Сильный ливень затопил Сумы: в сети показали видео последствий непогоды
Падение самолета под Днепром попало на видео
В сети появилось видео момента крушения самолета Grumman AA-5 под Днепром 1 мая, стоившего жизни опытному харьковскому пилоту Сергею Горшенину и его курсанту.
Разбившийся Grumman American AA-5 — американский легкомоторный четырехместный самолет. В Украине он используется не только в школах по обучению будущих пилотов и частными владельцами, но и авиаперевозчиками, работающими на небольших авиамаршрутах.
Напомним, спасатели показали фото с места крушения самолета.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..