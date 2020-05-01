Происшествия

Падение самолета под Днепром попало на видео

В сети появилось видео момента крушения самолета Grumman AA-5 под Днепром 1 мая, стоившего жизни опытному харьковскому пилоту Сергею Горшенину и его курсанту.

Разбившийся Grumman American AA-5 — американский легкомоторный четырехместный самолет. В Украине он используется не только в школах по обучению будущих пилотов и частными владельцами, но и авиаперевозчиками, работающими на небольших авиамаршрутах.

Напомним, спасатели показали фото с места крушения самолета.

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