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Мир

Упор на естественность: немецкие медики выяснили, что лучше помогает при похмелье

2:33 2 мая 2020 23
Праздник
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с наступившим в мае «сезоном праздников» ученые из университета Йоханнесбурга в Германии решили выяснить, с помощью каких природных ингредиентов можно избавиться от головной боли и тошноты, вызванных похмельем.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи обнаружили, что у людей, которые пили определенные натуральные экстракты и минералы после приема алкоголя, симптомы похмелья были выражены меньше, чем у тех, кто пил только минералы.

Это разрушает распространенное представление о том, что недомогание после принятия алкоголя вызвано недостатком электролитов в организме — сочетаний минералов, помогающих сбалансировать уровень кислотности.

Первой группе участников из 69 человек от 18 до 65 лет раздали воду с растворенной добавкой корня имбиря, барбадосской вишни, опунции (вида кактуса), гинкго билоба, ивы, магния, калия, бикарбоната натрия, цинка, рибофлавина, тиамина и фолиевой кислоты. Второй группе, в которой было 76 человек, дали тот же раствор, но без растительных компонентов.

Выяснилось, что у тех, кто принимал первую смесь, интенсивность головной боли была на 34 процента меньше, а тошнота — на 42 процента меньше, чем у тех, кто пил вторую смесь. При этом такие эмоции как безразличие и беспокойство у первой группы снизились на 27 процентов и 41 процент соответственно.

По словам исследователей, все растительные экстракты содержат полифенольные и флавоноидные соединения, которые ученые ранее связывали с уменьшением воздействия алкоголя, однако пока до конца не ясно, как именно они работают.

Ранее в ВОЗ опровергли эффективность такого популярного средства борьбы с похмельем как огуречный рассол. По словам экспертов, одним этим продуктом нельзя компенсировать длительное неправильное питание и излишнее употребление спиртного.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии ученые выяснили, что напиток на основе кокосовой воды, груши и лайма быстро избавляет человека от неприятных симптомов утра следующего дня после загула. При этом для наилучшего эффекта данный напиток следует сопроводить тарелочкой с сыром, помидорами и огурцами.

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