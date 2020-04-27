Украина

Как украинцы будут отдыхать в мае: календарь выходных и прадников

В мае 2020 года украинцев ожидает несколько длинных выходных. Первый — с 1 по 3 мая, второй — с 9 по 11 мая.

В пятницу, 1 мая, — праздник — День труда. Понедельник, 11 мая, — дополнительный выходной в связи с тем, что День Победы выпадает на субботу.

Всего в мае 12 выходных дней и 19 рабочих.

Отделения банков, кроме субботы и воскресения, не будут работать 1 мая (пятница) и 11 мая (понедельник).

Праздничными, но не выходными в мае будут: 3 мая — Всемирный день печати; 7 мая — День радио; 8 мая — День памяти и примирения; 10 мая — День матери; 16 мая — День Европы в Украине; 17 мая — День памяти жертв политических репрессий, Всеукраинский день работников культуры; 18 мая — Международный день музеев; 20 мая — День работников банков, День метеоролога; 25 мая — День филолога; 28 мая — День пограничника.

Отметим, 8 мая — День памяти и примирения — государственный праздник, который установлен указом пятого президента Петра Порошенко. Это не выходной день. Ранее в Украинском институте национальной памяти предлагали отказаться от выходного дня на 9 мая и перенести выходной на 8 мая — День памяти и примирения.

31 мая — День Киева, но будут ли его отмечать киевляне в связи с введенным карантином из-за пандемии коронавируса, неизвестно.

Напомним, в 2020 каждый третий день года — выходной.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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