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Только не кофе! Ученые назвали лучшее средство от похмелья

4:36 28 ноября 2019 171
Вечеринка
Инф. «ФАКТОВ»

В преддверии новогодних праздников многие граждане, поверив Ульяне Супрун, ищут новые, более эффективные средства борьбы с похмельем.

Как оказалось, данная тема весьма актуальна и для жителей других стран, пишет Daily Mail.

Более того, там для установления истины проводятся даже научные исследования. Так, доктор Шраддха Шринивасан и его коллеги из Института химических технологий в индийском городе Мумбаи изучали данную проблему и пришли к весьма неожиданным результатам.

«Напиток из смеси сладкого лайма, груш и кокосовой воды можно применять для борьбы с похмельем, — заявили индийские ученые. — Мы проверили в лаборатории самые разные продукты питания и их воздействие на два природных фермента — дегидрогеназу из печени и альдегиддегидрогеназу, которая содержится в печени, почках и легких. Они обладают способностью избавлять организм человека от этилового спирта, который превращается в ацетальдегид».

Действительно, оказалось, что напиток на основе кокосовой воды, груши и лайма быстрее избавляет человека от неприятных симптомов утра следующего дня после загула. При этом для наилучшего эффекта данный напиток следует сопроводить тарелочкой с сыром, помидорами и огурцами.

Также исследование показало, что кофе — худший выбор для тех, кто хотел бы избавиться от похмелья, поскольку данный напиток его продлевает. А вот традиционные чёрный или зелёный чай могут оказать незначительную помощь.

При этом ученые предупреждают, что похмелье, сопровождающееся головной болью, усталостью, а иногда и рвотой, воздействует на каждого человека по-разному и с разной скоростью. Это объясняется целым рядом причин, включая то, сколько человек выпил, что именно он употреблял, его генетику и то, как метаболизм расщепляет алкоголь.

Важно, что ученые преисполнены оптимизма и заявляют, что продолжат искать всё новые средства против похмелья, чтобы полностью избавить человечество от его симптомов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что немецкие ученые путем экспериментов доказали, что порядок, в котором пьющий мешает пиво с вином, никак не влияет на силу похмелья. Похмелье все равно наступит, даже если пить только один алкогольный напиток в больших количествах. Еще один интересный вывод — тяжесть похмелья не зависит ни по возраста, ни от массы тела, ни от опыта употребления алкоголя.

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