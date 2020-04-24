- 20:02 Саакашвили ждет, что за его назначение проголосуют на следующей неделе: в Раде не так оптимистичны
- 19:59 Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефьодова
- 19:50 День дочери 2020: душевные поздравления и яркие открытки
- 19:48 Олег Винник поздравил возлюбленную с днем рождения и рассказал о беременности
- 19:45 Женщина родила двойню в 68 лет – после 46 лет безуспешных попыток стать мамой
- 19:45 Все запросы в Кабмин оставались без ответа: языковой омбудсмен подала в отставку
- 19:39 Куратор Шайтанова может быть причастен к катастрофе MH17 на Донбассе: в Bellingcat раскрыли детали
- 19:19 «Господь ударил нас по башке»: Лукашенко озвучил любопытную причину возникновения коронавируса
- 19:10 Целый час ходили по этажам: орудующую в Киеве банду наглых воров показали на видео
- 19:10 Жена легенды «Ливерпуля» заразилась коронавирусом
- 19:01 Самая красивая женщина в мире снялась голой
- 18:55 В Украине отметили первую онлайн-свадьбу: как проходило торжество
Самая красивая женщина в мире снялась голой (фото)
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее назвали самой красивой женщиной в мире, сидя на карантине, приняла участие в фотосессии для французского бренда Jacquemus. Снимки были сделаны дистанционно с помощью веб-камеры — через сервис FaceTime. Сама 23-летняя Белла в это время находилась в доме своей матери Иоланды.
Хадид позировала фотографу как в одежде, так и полностью обнаженной — прикрываясь лишь сумками.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Белла трогательно поздравила с днем рождения свою старшую сестру Джиджи Хадид, показав их архивные фото.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.