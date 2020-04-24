Самая красивая женщина в мире снялась голой (фото)

Шоу-бизнес

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее назвали самой красивой женщиной в мире, сидя на карантине, приняла участие в фотосессии для французского бренда Jacquemus. Снимки были сделаны дистанционно с помощью веб-камеры — через сервис FaceTime. Сама 23-летняя Белла в это время находилась в доме своей матери Иоланды.

Хадид позировала фотографу как в одежде, так и полностью обнаженной — прикрываясь лишь сумками.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Белла трогательно поздравила с днем рождения свою старшую сестру Джиджи Хадид, показав их архивные фото.

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