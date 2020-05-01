Снялась без лифчика: звезда "Сватов" Анна Кошмал порадовала фанатов пикантным фото

Шоу-бизнес

Пока звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов сидит без работы из-за замороженных проектов, его коллега Анна Кошмал решила порадовать нетипичным для себя фото и снялась без бюстгальтера.

На опубликованном фото она позирует в черных брюках с высокой талией и чёрном пиджаке, при этом блейзер наброшен на голое тело. Блейзер Анны расстегнут, благодаря чему обнажёнными оказались живот и зона декольте.

Поклонники забросали Анну Кошмал комплиментами, отметив, что она — настоящая красавица.

«Вы красавица, Анна Кошмал», «Вы очень красивы», «Классно выглядишь», «Вы просто самый яркий человек!», «Очаровашка!», «Супер бомба, мне нравится, как ты в роли Женьки играешь, ты супер!», «Классное фото», «Ты лучшая», — пишут обрадованные фанаты.

Конечно, некоторые фолловеры поворчали, что актриса, чья репутация прежде никогда не страдала, позволяет себе такие откровенные фотографии.

В ответ на это Анна уточнила, что не видит ничего пошлого в таких фотосессиях, так как считает человеческое тело прекрасным. В течение дня снимок набрал почти 53 тысячи лайков, что, в целом, очень неплохой показатель.

Кроме того, у нее и раньше бывали подобные снимки, и на всех подобных фото актриса выглядит просто великолепно.

Как известно, во время съемок в «Сватах» Анна Кошмал была практически подростком, а сейчас она стала взрослой женщиной, вышла замуж и родила ребенка. Так, в юности Анна встречалась с парнем из танцевальной студии, во время съемок сериала — крутила роман с оператором, а в 2018 году неожиданно вышла замуж за непубличного парня, с которым оказывается встречалась еще с 2014 года. В 2018 году у пары родился сын Михаил и как говорит Анна, она счастлива в браке.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что зимой Анна Кошмал вернулась в сериал «Сваты», съемки которого позже были остановлены из-за карантина.

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