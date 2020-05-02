Ежи разбушевались: во время карантина животные начали очень шумно заниматься сексом (фото)

Мир

В связи с пандемией коронавируса жители многих стран, в том числе и Великобритании вынуждены находиться дома, в связи чем очень болезненно реагируют на любые нарушения своего режима.

Неизвестно по какой причине, но в последнее время участились жалобы британцев на шумные выходки ежей.

Об этом рассказал Майкл Уолкер, в обязанности которого входит регистрация деятельности млекопитающих в фонде дикой природы Ноттингемшира, пишет Metro.

Издание отмечает, что на первый взгляд еж может показаться маленьким тихим зверьком, но на самом деле это животное способно производить самые разнообразные — и громкие — звуки. Во время брачного сезона, который начинается как раз в апреле, самцы участвуют в свирепых схватках за самок, а потом — и в актах любви с самками. Ежи могут кричать, хрюкать, шипеть, издавать щелчки или визжать. Весь этот спектр шума они с охотой используют во время спаривания.

Так они делали всегда: к примеру, в прошлом году на любовные игры ежей жаловались немецкие бюргеры. Напуганные криками, они даже вызывали полицию или спасателей.

Вместе с тем, карантин пошел ежам на пользу. Статистика показывает, что в Британии во время эпидемии более чем вдвое снизилась смертность ежей на дорогах под колесами машин — просто из-за того, что автомобилей на дорогах стало меньше.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что благодаря коронавирусу в зоопарке Гонконга впервые за девять лет смогли спариться панды.

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