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«Похудела и осунулась»: Бабкина впервые показала, как выглядит после болезни (видео)
Известная российская исполнительница Надежда Бабкина, заявившая накануне о своем выздоровлении, в последний день апреля вернулась домой после госпитализации, а в пятницу, 1 мая, опубликовала видеообращение к своим поклонникам.
С его помощью певица решила рассказать, что сейчас с ней уже все в порядке, и в скором времени она готова будет вернуться к работе.
В ролике Бабкина появилась в алом бархатном спортивном костюме с белыми лампасами и в очках. Своих друзей, зрителей и просто сочувствующих Надежда Георгиевна попросила беречь себя, быть осторожнее и ни о чем сильно не волноваться.
«Да, я прошла испытание. Никому не желаю это проходить, но кто его знает, где эта зараза находится и откуда она прицепится. Надо просто четко следовать тем правилам, которые придуманы для нас. Давайте беречь друг друга, понимать, сострадать и сочувствовать. Испытание очень сложное и тяжелое», — сказала она.
Также певица отметила, что чувствовала поддержку даже тех, кто изначально относился к ней не очень хорошо. А теперь рассчитывает как можно быстрее встретиться с людьми.
Голос певицы звучит вполне бодро, правда, но некоторые поклонники написали в комментариях, что Бабкина похудела и осунулась, стала выглядеть изнеможенной.
Но в целом все были рады, что с Бабкиной всё хорошо, что она здорова и уже наконец дома.
«Снова на коне, назло всем!», «Здоровья вам, Надежда Георгиевна, очень ждем на сцене», — поделились добрыми пожеланиями поклонники.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что госпитализированная в начале апреля Надежда Бабкина провела пять дней в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких. С родными и коллегами певица держала связь по телефону, будучи изолированной в отдельном боксе.
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