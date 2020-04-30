Надежда Бабкина объявила о своем выздоровлении

Шоу-бизнес

Народная артистка РСФСР и руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, которую госпитализировали в больницу 1 апреля с воспалением легких, вызванным коронавирусом, сообщила о своем выздоровлении.

Об этом исполнительница написала на своей странице в Instagram.

По словам артистки, «благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму врачей» ей удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания.

«Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту», — отметила певица.

По словам Бабкиной, внимание и доброта неравнодушных людей придавали ей сил и «мотивировали на скорейшее выздоровление».

Пост не оставил равнодушными поклонников Надежды Георгиевны.

«Дай Бог! Рад за тебя, Надюша», «Какая хорошая новость! Здоровья вам, берегите себя!», «Выздоравливаете! Пусть все будет хорошо», «Надеждами Георгиевна, будьте здоровы и берегите себя. Мы так переживали за вас», «Всех благ Вам! Очень хорошая новость», «Слава Богу! Мы за Вас очень переживали!!! Вы очень нам нужны!» — пишут любители творчества певицы.

Напомним, Надежда Бабкина почти месяц находилась в клинике. Пять суток 70-летняя артистка провела в коме, затем стала чувствовать себя гораздо лучше и начала строить планы на будущее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам концертного директора театра певицы Сергея Гороха, ей «есть ради кого жить», и она не собирается задерживаться в больнице.

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