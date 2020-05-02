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Принцессе Шарлотте исполнилось пять лет: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото дочки
Вслед за маленьким принцем Луи свой день рождения отмечает его старшая сестра. 2 мая единственной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось пять лет. В честь этого события Кенсингтонский дворец опубликовали новые фотографии принцессы Шарлотты Элизабет Дианы Кембриджской.
Принцесса Шарлотта, занимающая четвертое место в очереди на престол после своего деда, отца и старшего брата Джорджа, позировала в платьице от Zara в мелкий черно-белый узор, серых колготках и черных туфельках. В роли фотографа, как всегда, выступила 38-летняя мать именинницы — герцогиня Кембриджская.
Помимо портрета маленькой принцессы, в аккаунте Кенсингтонского дворца в соцсетях появились также снимки, на которых Шарлотта, помогая родителям, пакует и разносит пакеты с домашней лапшой, доставляя их своим соседям-пенсионерам — жителям графства Норфолк, которые не могут покидать свои дома из-за карантина.
Как сообщают инсайдеры, Уильям, Кейт Шарлотта и Джордж, потратили накануне около двух часов, развозя еду по округе. На одном из фото девочка стучит в дверь, стоя на коврике с надписью: «Добро пожаловать домой. Вытирайте ноги».
Сами Кембриджи сейчас самоизолировались в своем норфолкском поместье Анмер-холл.
Кейт и Уильям намерены устроить для дочери «видео-вечеринку» с помощью платформы Zoom. Принцессу поздравят друзья и родственники. Будут организованы дистанционные игры и другие развлечения.
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