В масках и перчатках: Меган Маркл и принца Гарри в роли курьеров по доставке еды засняли на видео

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Принца Гарри и Меган Маркл, которые, как стало известно накануне, тайно вышли из самоизоляции, чтобы лично доставить еду нуждающимся людям, которые не могут сами посещать магазины по состоянию здоровья, засняли на видео. Как сообщает издание TMZ, супруги ездили по Лос-Анджелесу с пакетами продуктов. Пару зафиксировали камеры наблюдения в домах Западного Голливуда. На правой руке каждого из них были хирургические перчатки. Гарри прикрыл лицо голубой банданой. На Меган была белая медицинская маска. Внук королевы Елизаветы II и его жены были одеты очень просто — в джинсы и кепки. Многие из тех, кому они привозили еду, даже не догадывались, что их обслужили герцог и герцогиня Сассекские. Как заявил руководитель благотворительной организации Project Angel Food Ричард Айюб, Меган и Гарри не хотели придавать огласке свои действия. Они предложили свои услуги, когда узнали, что организации не хватает водителей.

Однако принца и его жену все же узнали. «Мой телефон зазвонил и леди сказала: „Привет, это Меган из Project Angel Food“…Я не знал, что это та самая Меган», — рассказал местный житель, 53-летний Дэн Тайрелл. Когда же он вышел навстречу курьерам, ему показался знакомым «высокий рыжий парень». А потом он посмотрел на Меган, увидел внедорожник с охранниками поблизости — и ему все стало ясно. Но он не стал говорить, что опознал их — чтобы не ставить в неловкое положение. «Если бы они предупредили меня заранее, я бы надел свою диадему», — в шутку сказал он.

Отказавшиеся от королевской жизни Меган и Гарри недавно переехали в родной город Маркл Лос-Анджелес из Канады, где они прожили несколько месяцев после того, как покинули Великобританию. 38-летняя герцогиня хотела, чтобы ее 35-летний супруг «увидел город глазами благотворительности».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри рассказал, как ему живется на карантине и показал часть своего нового дома в Лос-Анджелесе.

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