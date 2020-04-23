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Принцу Луи исполнилось два года: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото сына

6:33 23 апреля 2020 304
Принц Луи
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Спустя два дня после 94-летия королевы Елизаветы II свой день рождения отмечает ее правнук — принц Луи. Младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон 23 апреля исполнилось два года. В честь этого события Кенсингтонский дворец опубликовал серию новых снимков малыша, которые выполнила сама герцогиня Кембриджская, серьезно увлекающаяся фотографией. Фото были сделаны в апреле — в норфолкском имении Анмер-холл, где сейчас самоизолировалось семейство Кембриджей. Луи в этот момент занимался творчеством — оставлял отпечатки своих измазанных всеми цветами радуги ладоней на бумаге. При этом его рубашка в сине-белую клетку удивительным образом осталась чистой.

Радуга считается символом надежды и противостояния коронавирусу. Многие дети в разных странах мира, в том числе и в Британии, сейчас рисуют радугу, стремясь поддерживать таким образом работников сферы здравоохранения.

Фанаты королевской семьи отметили, что Луи — точная копия своей матери в детстве.

Сообщалось, что Кейт собиралась лично испечь торт на праздник, который в этом году из-за карантина пройдет в максимально узком семейном кругу. А старшие брат и сестра именинника принц Джордж и принцесса Шарлотта изготовили для него самодельные открытки и подарки.

Кейт Миддлтон в детстве.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое видео с тремя своими детьми.

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