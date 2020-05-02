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Игра на опережение: в США разработан тест, выявляющий COVID-19 до передачи другим людям
В связи постоянно растущим количеством инфицированных коронавирусной инфекцией людей в мире специалисты вооруженных сил США разработали новый тест, позволяющий выявлять в крови наличие коронавируса в течение 24 часов после инфицирования.
Об этом со ссылкой на британскую The Guardian пишет ТАСС.
Ведущие проекта отмечают, что новая тест-система может обнаружить вирус не только когда у человека начинают проявляться симптомы, но и за несколько дней до того, как инфекция может передаваться другим. «Это на четыре дня раньше по сравнению с тем, что могут нынешние тесты», — пишет издание.
Разработанный Управлением перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) проект изначально был связан с выявлением отравлений бактериологическим и химическим оружием на ранней стадии. Однако из-за вспышки пандемии программу перепрофилировали.
Пока ученые ждут официального разрешения властей на применение новых тестов. Это может произойти в течение недели, что сделает возможным проведение данного тестирования во второй половине мая.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине создана тест-система для массовой проверки на коронавирус, которая в 10 раз чувствительнее экспресс-анализа.
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