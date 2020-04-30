Здоровье и медицина

В 10 раз чувствительнее экспресс-анализа: в Украине создана тест-система для массовой проверки на коронавирус (фото)

В Украине выпущена первая партия тест-систем для проверки на коронавирус, основанных на исследовании сыворотки крови человека. Эти системы позволяют ставить диагноз не только заболевшим COVID-19, но и (что очень важно) так называемым бессимптомным пациентам — людям, которые заразились коронавирусной инфекцией, но перенесли ее без клинических проявлений. Эти исследования называются иммуноферментный анализ (ИФА).

— Он позволяет выявлять в крови человека антитела к коронавирусу, — рассказал «ФАКТАМ» кандидат медицинских наук Игорь Николаенко, под руководством которого в киевской фирме «ВитротестБиореагент» создана система для ИФА-анализов. - Основное предназначение ИФА-наборов — проведение массового тестирования людей.

В нескольких странах мира выпускают подобные системы. Наша — первая в Украине, которую начали использовать диагностические лаборатории. Мы можем выпускать примерно 3 тысячи систем в месяц. Каждая из них рассчитана на тестирование 90 человек. Получается, за месяц обеспечим проверку на коронавирус 270 тысяч человек.

Основное предназначение ИФА-наборов - массовое тестирование. Фото предоставлено Игорем Николаенко

— Сколько времени ушло на разработку вашей тест-системы?

— Около месяца. Занявшись ее созданием, мы обнаружили весьма любопытные данные о коронавирусной инфекции. Например, меня впечатлил случай одной семьи: отец заболел коронавирусом. К счастью, в легкой форме. Так что госпитализация не понадобилась и он весь период болезни жил дома. Как это ни удивительно, проживающие с ним жена и ребенок не заразились! Получается, что COVID-19 может быть не очень заразным.

— Как вы вышли на эту семью?

— Мы целенаправленно ищем людей, переболевших коронавирусной инфекцией, поскольку нам нужны образцы их крови. В ней находятся антитела к короновирусу, и мы проверяли возможности нашей системы их выявлять.

К слову, я не верю в сообщения о том, что те, кто переболел COVID-19, могут сразу заразиться им снова. Ведь клинические случаи повторного заболевания пока четко не описаны. Как минимум, полгода-год у человека должен сохраняться иммунитет к любой острой инфекционной болезни, которую он перенес. В коронавирусной инфекции нет ничего такого, чтобы было бы исключением из этого правила.

— Проведение одного ПРЦ-теста на коронавирус занимает несколько дней. А сколько времени нужно для ИФА-анализа?

— Около двух часов. Кстати, в ходе разработки нашей системы мы обнаружили, что ПРЦ-тесты, имеющие репутацию очень надежных, все же не во всех случаях выявляют коронавирусную инфекцию.

— То есть были случаи, когда ПРЦ-тесты показывали, что у человека нет коронавируса, а ИФА-анализ его обнаруживал?

— Да. Причины ошибок при ПРЦ-тестировании могут быть разными. Скажем, если анализ у человека взяли из носоглотки, а коронавирусов там уже нет — они опустились в легкие. Мы такие случаи выявляли с помощью ИФА-анализа.

Кстати, точность многих широко используемых сейчас в Украине экспресс-тестов на коронавирус не выдерживает никакой критики: они выявляют лишь около 30−40 процентов заболевших, а процентов 60 пропускают. Впрочем, есть и более точные экспресс-системы. Нужно понимать, что все они предназначены для предварительной диагностики, самодиагностики. А наши тест-системы профессиональные, рассчитанные на точную диагностику. Они как минимум в 10 раз чувствительнее многих экспресс-тестов.

— Сколько стоит проверка на коронавирус одного человека с помощью вашей системы?

— Себестоимость анализа меньше 50 гривен. Это сейчас. При массовом производстве цена может быть снижена. Замечу, что наши системы значительно дешевле самых бюджетных импортных.

— Куда направили первую партию ваших систем?

— О всей партии сказать затрудняюсь. Знаю, что часть систем направлена на станции переливания крови для проверки доноров на коронавирус с целью получения антикоронавирусных биопрепаратов.

— Читал, что антитела вырабатываются иммунной системой не сразу, а через несколько дней после заражения. Получается, что ИФА-анализы не способны выявить коронавирус с первых дней инфицирования?

— Считаю такую постановку вопроса не совсем корректной. Нынешняя версия нашей тест-системы не предназначена для самой ранней диагностики. Набор «видит» только антитела определенного класса, которые появляются в организме на 7−10-й день после заражения коронавирусом. Сейчас разрабатываем еще одну тест-систему, способную выявлять антитела другого класса, появляющиеся на 3−5-й день после начала клинических проявлений заболевания. Кроме того, проводим работу, чтобы «научить» нашу тест-систему определять, как давно человек переболел COVID-19. Это нужно для получения важных статистических данных о коронавирусе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что массовое тестирование на антитела к COVID-19 методом ИФА начали в Одесской и Сумской областях.

Напомним, по прогнозу Национальной академии наук пик пандемии коронавируса в Украине придется на 2−5 мая, а пик смертности — на 3−10 мая.

Фото в заголовке (c)pexels.com

Фото предоставлено Игорем Николаенко

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