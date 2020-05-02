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В Харькове напали на журналиста, снимавшего нарушителей карантина на видео
В Харькове 1 мая вечером избили известного журналиста Никиту Кныша в то время, когда он пытался снять на видео граждан, нарушающих нормы карантина. Об этом сообщил в Facebook сам журналист.
«Заснял карантин или как меня избили возле моего же дома… Так сложилось, что парковку не далеко от моего дома, недалеко от ст. м Научной облюбовали любители ночной жизни. Жители моего дома и соседних домов не однократно писали обычные и коллективные жалобы в полицию (копии писем есть) но естественно, это не давало абсолютно никакого толка. По ночам веселая (золотая) молодежь любит подрифтовать, посоревноваться у кого выхлоп круче или просто послушать на всю музыку и покурить кальяны на парковке», — написал он.
Журналист записал видео, в котором объяснил все подробности и призвал не переживать за него, сказав, что с ним все в порядке.
«В период карантина это все естественно не прекращалось и вот возвращаясь 1 мая домой вечером я решил снять соблюдение норм карантина… что из этого получилось — на видео», — написал Кныш.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Харькове неизвестные избили журналиста Алексея Кусова. У него забрали барсетку, в которой находилось 40 тысяч гривен и кредитные карточки.
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