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В Харькове избили журналиста: происшествие попало на видео
В понедельник, 20 апреля, в Харькове двое неизвестных напали и избили журналиста Алексея Кусова.
ЧП произошло в 22:30 прямо во дворе дома, где живет Кусов. Двое мужчин в куртках, с капюшонами на головах повалили журналиста на землю и стали избивать, в том числе ногами. Удары были сильными, били и по голове.
Когда бандиты убегали, журналист сумел встать на ноги и выстрелить по ним, сообщает в Facebook «Харьков 1654».
Напомним, в начале апреля в киевском Гидропарке мужчина напал на журналистов, снимавших сюжет о соблюдении карантина. Позже полиция задержала нападавшего. А в конце марта от рук группы подростков в больницу попал журналист «Обозревателя» Роман Груша.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...