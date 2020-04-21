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Происшествия

В Харькове избили журналиста: происшествие попало на видео

8:53 21 апреля 2020 269
фото из камер наблюдения
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В понедельник, 20 апреля, в Харькове двое неизвестных напали и избили журналиста Алексея Кусова.

ЧП произошло в 22:30 прямо во дворе дома, где живет Кусов. Двое мужчин в куртках, с капюшонами на головах повалили журналиста на землю и стали избивать, в том числе ногами. Удары были сильными, били и по голове.

Когда бандиты убегали, журналист сумел встать на ноги и выстрелить по ним, сообщает в Facebook «Харьков 1654».

Напомним, в начале апреля в киевском Гидропарке мужчина напал на журналистов, снимавших сюжет о соблюдении карантина. Позже полиция задержала нападавшего. А в конце марта от рук группы подростков в больницу попал журналист «Обозревателя» Роман Груша.

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фото из камер наблюдения

В Харькове избили журналиста: происшествие попало на видео

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