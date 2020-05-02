«Пахнет сексуальностью»: Верняев шокировал фигурой на карантине (фото)

Спорт

Олимпийский чемпион Рио-2016 украинский гимнаст Олег Верняев полноценно отдыхает во время карантина и позволяет себе вкусно покушать. Об этом можно судить по фотографиям, которые спортсмен выставляет на своей странице в Instagram.

Так, уроженец Донецка показал, как отпраздновал День труда с мясом, пожаренным на мангале, удивив при этом далекой от спортивной формой. «Как вам моя фигурка, пахнет сексуальностью?» — подписал снимок Верняев.

Подписчики в комментариях были, мягко говоря, удивлены увиденным. «Это будет первый гимнаст на Олимпиаде-2021, у которого не спортивный пресс, а просто пузик», «Карантинная фигура», «Карантин не всем пошел на пользу», «Зато удобно, когда лежишь, вместо столика», — писали болельщики. «Пойду с этой фотографией к премьеру! Он обязан после этого открыть залы!!!» — отметил борец Жан Беленюк, являющийся депутатом Верховной Рады.

Сам же Верняев в интервью Славе Варде на Youtube-канале «Intersport Україна» пожаловался, что в его виде спорта нельзя просто выходить в лес и тренироваться. «У нас нет снарядов, нет ничего. Подкачка общефизическая — это хорошо, но это все не то. Мышечная память все забывает. Неделю ты не тренируешься — две-три восстанавливаешься, месяц не тренируешься — два три восстанавливаешься. А кому, как не мне, знать, что такое восстанавливаться. Я два года подряд по три-четыре месяца сидел дома и восстанавливался после травм — это все нелегко. Но, радует то, меня не будут тревожить проблемы со здоровьем. Я просто буду приходить и понимать, что мне нужно будет сделать это и это, но меня не будут тревожить боль в голове, плече или еще что-то», — отметил олимпийский чемпион.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские красавицы-спортсменки Бех-Романчук, Левченко, Бибик, Харлан и Билодид показали, как поддерживают фигуру в условиях карантина.

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