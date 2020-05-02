Хроники коронавируса: главные события в мире 2 мая (обновляется)

Мир

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 2 мая в разных странах мира.

По состоянию на 09:55 во всем мире выявлено 3 миллиона 402 тысячи 18 случаев заражения коронавирусом. Скончались 239 тысяч 622 инфицированных. Выздоровели 1 миллион 83 тысячи 902 пациента. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 18%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 2 мая, пока зафиксировано 2 миллиона 78 тысяч 495 активных случаев. Причем в критическом состоянии находятся 51 тысяча 366 больных. Это 2% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 2 мая были объявлены новые данные. В стране выявлено 11 тысяч 411 инфицированных COVID-19. За сутки — 550 новых случаев. Скончались 279 больных. Выздоровели 1 498 пациентов. Среди бывших советских республик по числу зараженных коронавирусом Украина занимает третье место после России и Беларуси.

08:51

Президент США Дональд Трамп впервые за 32 дня покинул Белый дом и отправился на уик-энд в загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде. Его сопровождают зять Джаред Кушнер и вернувшаяся в состав администрации президента советница Хоуп Хикс. Трамп заявил, что очень любит Белый дом и считает его одним из самых красивых в стране, но ему хочется «куда-нибудь выйти».

Дональд Трамп пообщался с журналистами перед тем, как отправиться в Кэмп-Дэвид

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Последний раз президент посещал Кэмп-Дэвид в октябре прошлого года. Журналистам Трамп заявил, что обязательно будет соблюдать безопасную дистанцию, находясь вне Белого дома. Уже на следующей неделе он намерен отправиться в Аризону, чтобы дать старт своей избирательной кампании. Согласно опросам общественного мнения рейтинг Трампа на данный момент ниже, чем у его соперника, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

07:42

Исследование, проведенное в 20 странах Европы, показало, что люди с низким уровнем содержания витамина D более восприимчивы к новому коронавирусу и чаще им заражаются. Кроме того, смертность среди них тоже выше.

06:53

В Испании жителям разрешили беспрепятственно выходить из дома. При этом они должны соблюдать безопасную дистанцию. Только проживающим в одной квартире или в одном частном доме разрешено вместе гулять и заниматься спортом. Жесткий карантин действовал в королевстве на протяжении семи недель. Первые смягчения ограничений вступили в силу 10 дней назад. Правительство страны разработало долгосрочный план выхода из карантина.

Напомним, Испания занимает первое место в Европе и второе в мире по числу инфицированных — 242 тысячи 988 человек. По количеству смертей от COVID-19 страна находится на четвертом месте в мире после США, Италии и Великобритании — в Испании скончались 24 тысячи 824 больных. Выздоровели 142 тысячи 450 пациентов. Активными остаются 75 тысяч 714 случаев. Проведено 1 миллион 528 тысяч 833 теста.

06:05

В Германии по данным Института имени Роберта Коха за последние сутки выявлено 945 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет теперь 161 тысячу 703 человека. Скончались 6 575 больных (плюс 94 за сутки). Выздоровели 129 тысяч пациентов — плюс 2 100 за сутки.

04:32

В Австрии продолжается поэтапное снятие карантинных мер, введенных в начале марта. В стране 2 мая открываются все магазины, а также многие предприятия сферы обслуживания, в частности парикмахерские. При этом остаются в силе основные санитарно-гигиенические предписания. Жители Австрии обязаны соблюдать дистанцию минимум в один метр и носить защитные маски. в общественных местах. Число посетителей магазинов ограничено из расчета один человек на 10 квадратных метров торговой площади.

В центре Вены 1 мая состоялась массовая акция протеста против карантина. Участники соблюдали безопасную дистанцию

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В Австрии инфицированы 15 тысяч 530 человек. Скончались 589 больных. Выздоровели 13 тысяч 110 пациентов. Активными остаются 1 832 случая. Проведено 264 тысячи 79 тестов.

03:21

Губернаторы ряда американских штатах заявили о смягчении ограничительных мер по сдерживанию коронавируса. Частично сняты действовавшие запреты в Техасе, Алабаме, Айдахо, Айове и Мэне. Местные СМИ отмечают, что губернаторами в этих штатах являются республиканцы.

В Техасе вновь открыты рестораны, кинотеатры и магазины. Губернатор штата Грэг Эбботт призывает к снятию ограничений на территории всей страны.

Действия властей указанных штатов подлили масла в огонь там, где уже несколько дней проходят акции протеста против карантина. Тысячи американцев требуют возобновления работы предприятий и компаний и снятия всех запретов.

В США инфицированы 1 миллион 131 тысяча 452 человека. Скончались 65 тысяч 776 больных. По этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире. Также в Штатах сохраняется наибольшее количество активных случаев — 90 тысячи 113.

02:17

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил о решении правительства продлить карантинные ограничения на выход из дома до 18 мая. По его словам, смягчение мер станет возможно только после этой даты. Проводится оно будет поэтапно с промежутками раз в три недели. Последние запреты планируется снять 10 августа. Нынешние ограничения действут в стране с конца марта. Запрещено выходить из дома, кроме как для похода в магазин, на работу или для занятий спортом.

В Ирландии инфицировано 20 тысяч 833 человека. Скончались 1 265 больных. Выздоровели 13 тысяч 386 пациентов. Активными остаются 6 182 случая. Проведено 13 тысячи 954 теста.

01:14

Регулятор Министерства здравоохранения США FDA выдал экстренное разрешение на использование препарата ремдесивир (remdesivir) для лечения пациентов с атипичной пневмонией COVID-19, которую вызывает новый коронавирус. Об этом глава FDA Стивен Хан сообщил в своем Twitter. Ремдесивир был изначально разработан американской биотехнологической компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола, а позднее показал эффективность в борьбе с возбудителями коронавирусов SARS и MERS.

«Хотя сведения о безопасности и эффективности использования ремдесивира при лечении госпитализированных с коронавирусом ограничены, исследуемый препарат показал во время клинических испытаний ускорение сроков выздоровления некоторых пациентов», — говорится в пресс-релизе FDA. Разрешение выдано в связи «с отсутствием другого адекватного, одобренного и доступного альтернативного лечения». Подчеркивается, потенциальная польза от этого лекарства превышает возможные риски его использования.

00:35

В Москве за сутки скончались 37 пациентов с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в российской столице умерли 695 человек с COVID-19. Общее число зараженных в городе достигло 57 тысяч 300 человек. Выздоровели 5 766 пациентов.

Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций. Официальная причина — низкая загрузка. Всего в Москве будут закрыты теперь вестибюли 78 станций. Сами станции продолжают работу, однако вход в метро и выход в город возможен только через открытые вестибюли соседних станций.

В обзоре за 1 мая «ФАКТЫ» сообщали о том, что президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю санкциями за распространение нового коронавируса и вновь заявил о прямой связи COVID-19 с лабораторией в Ухане. Ученые из Южной Кореи утверждают, что новым коронавирусом невозможно заразиться повторно, потому что у переболевших вырабатывается иммунитет. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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